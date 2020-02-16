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«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
Но если минус не придет, короед благополучно переживет эту зимовку, поднакопит силы и весной выйдет «на поле» в полном составе. Сформируется и скамейка запасных.
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«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей
Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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