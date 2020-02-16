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«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

16.02.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
Вот это дерево заметно, что поражено короедом, поскольку у него отпадает хвоя. Но частично она еще осталась. Часть короеда может остаться на зимовку именно под корой. При наличии отрицательных температур больше – 25-30°C эти короеды по своей биологии и морфологии вида вымерзают.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

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Но если минус не придет, короед благополучно переживет эту зимовку, поднакопит силы и весной выйдет «на поле» в полном составе. Сформируется и скамейка запасных.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

Люди в материале: Алексей Горошко

 
 
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Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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