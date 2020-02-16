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Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

16.02.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Загудели пчелы, прилетели журавли, зацвели подснежники. Хорошо для апреля и уж точно нетипично для середины февраля. Пока одни активно делятся своими «весенними» фото в социальных сетях, другие (ученые и аграрии) готовятся к последствиям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угрозы вполне реальные: для будущего урожая – весенняя засуха, для белорусских лесов – нашествие короеда.

Кристина Протосовицкая о минусах «плюса» белорусской зимы.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Кто бы мог подумать, что в самый разгар зимы, в середине января, проснулись бы пчелы и летали.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Популярный блогер-флорист из Бреста Кирилл Вавренюк делится со своими подписчиками редкими кадрами этой аномальной зимы. Но куда больше пчел юношу удивили растения.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

С 10 лет Кирилл сам выращивает цветы – на участке наберется с тысячу сортов. Пробудились от зимней спячки порядка 15. В декабре отцвела апрельская форзиция, а на Новый год – мартовский морозник и майская жимолость. А в неотапливаемой теплице набухают почки у винограда.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Кирилл Вавренюк, блогер:
Все мы замечаем, что погода очень сильно изменяется. И наши растения тоже это ощущают. В моем саду уже зацвели подснежники, цветет уже айва, некоторые сорта барбариса уже в бутонах.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Точно как в сказке посреди зимы зацвели подснежники. Только стоит учесть, что апрель не менялся местами с январем, как у Самуила Маршака.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Единственная в Беларуси поляна 12 месяцев находится как раз в Беловежской пуще. За всеми капризами погоды здесь ученые наблюдают с 1948 года.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Таким образом выглядела старая метеостанция, которая была установлена в Беловежской пуще и на базе которой велись исследования долгое время. Сейчас все это заменила автоматическая метеостанция.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Температура, давление, осадки – сейчас данные фиксируются раз в 2 минуты, а до этого каждые 6 часов специалист приезжал на метеостанцию и вручную снимал показания.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Владимир Каплинский, старший лаборант Национального парка «Беловежская пуща»:
Здесь видно, что, допустим, 10 лет назад было больше отрицательных температур в наблюдениях. Сейчас же мы видим, что даже минимальные температуры у нас приближаются к нулю.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Раньше на 10, а то и на 20 зим приходилась одна с аномалиями – бесснежная и без минуса. А последние десятилетия наблюдений показывают: из пяти теплых одна классическая. Учет численности копытных по следам на снегу – методика исследования еще с послевоенного времени.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Но сегодня приходится менять подходы. И таких примеров реакции на новые вызовы в пуще приводят десятки.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

На озере сейчас можно наблюдать лебедей, которые остались здесь на зимовку и не улетели.

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

В отличие от пернатых, лес как живой организм не успевает приспособиться. Климатические колебания – их называют нормой при условии, если есть разбежка в одно-два столетия. Сегодня она сократилась: проходит всего от 10 до 15 лет.

Исследовать влияние погодных факторов на восточную и западную части Беловежской пущи будут в совместном с Польшей трансграничном проекте. После одобрения старт ожидается в 2021 году.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Дмитрий Бернадский, начальник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:
Структура лесов в Беловежской пуще в последние несколько десятилетий меняется достаточно серьезно. Ясно, что во многом это связано именно с изменением климата. И эти вот динамические процессы в лесу связаны с изменением климата. Они сейчас являются наиболее актуальными. Потому что, по-хорошему говоря, быстрые погодные изменения вообще могут влиять на устойчивость в целом лесных комплексов.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Елена Суконкина, инженер-лесопатолог отдела леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
В связи с такой теплой зимой изменятся сроки лета. Соответственно, раньше мы начнем уже мониторить, чтобы смотреть это, и может быть даже больше генераций. Больше генерацийбольше вредителя.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Опережать привычный график придется и аграриям. Для них теплая зима – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет проводить полевые работы, а с другой – провоцирует раннюю вегетацию у посевов и предвещает сухую весну. Засуха – потеря урожайности в будущем.

Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Виктор Демьянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Первостепенная задача всех аграриев, особенно в южных регионах страны, успеть в максимально короткие сроки обеспечить посевную и обеспечить достойное увлажнение в последующие периоды. Может быть, где-то даже сместить сроки посевной.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Тем временем без сугробов и гололедицы спят спокойно коммунальники и дорожники. Энергетики экономят килокалории. А озеленители пополняют свой арсенал теплолюбивыми декоративными растениями.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Плющ обыкновенный южное декоративное растение. Раньше он встречался только в крайних западных районах Беларуси, а из-за последних аномально теплых зим он активно растет, цветет и размножается. Единственная в природе Беларуси древесная лиана.

Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

По законам арифметики плюс на минус дает минус. Вот и в этой схеме минусы перевешивают, хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды.

Люди в материале: Кирилл Вавренюк, Владимир Каплинский, Дмитрий Бернадский, Елена Суконкина, Виктор Демьянчик, Кристина Протосовицкая, Алексей Горошко, Антон Кузьмицкий

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Загудели пчелы, прилетели журавли, зацвели подснежники. Хорошо для апреля и уж точно нетипично для середины февраля. Пока одни активно делятся...
 
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