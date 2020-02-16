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Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Загудели пчелы, прилетели журавли, зацвели подснежники. Хорошо для апреля и уж точно нетипично для середины февраля. Пока одни активно делятся своими «весенними» фото в социальных сетях, другие (ученые и аграрии) готовятся к последствиям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угрозы вполне реальные: для будущего урожая – весенняя засуха, для белорусских лесов – нашествие короеда.
Кто бы мог подумать, что в самый разгар зимы, в середине января, проснулись бы пчелы и летали.
Популярный блогер-флорист из Бреста Кирилл Вавренюк делится со своими подписчиками редкими кадрами этой аномальной зимы. Но куда больше пчел юношу удивили растения.
С 10 лет Кирилл сам выращивает цветы – на участке наберется с тысячу сортов. Пробудились от зимней спячки порядка 15. В декабре отцвела апрельская форзиция, а на Новый год – мартовский морозник и майская жимолость. А в неотапливаемой теплице набухают почки у винограда.
Кирилл Вавренюк, блогер:
Точно как в сказке посреди зимы зацвели подснежники. Только стоит учесть, что апрель не менялся местами с январем, как у Самуила Маршака.
Единственная в Беларуси поляна 12 месяцев находится как раз в Беловежской пуще. За всеми капризами погоды здесь ученые наблюдают с 1948 года.
Таким образом выглядела старая метеостанция, которая была установлена в Беловежской пуще и на базе которой велись исследования долгое время. Сейчас все это заменила автоматическая метеостанция.
Температура, давление, осадки – сейчас данные фиксируются раз в 2 минуты, а до этого каждые 6 часов специалист приезжал на метеостанцию и вручную снимал показания.
Владимир Каплинский, старший лаборант Национального парка «Беловежская пуща»:
Раньше на 10, а то и на 20 зим приходилась одна с аномалиями – бесснежная и без минуса. А последние десятилетия наблюдений показывают: из пяти теплых одна классическая. Учет численности копытных по следам на снегу – методика исследования еще с послевоенного времени.
Но сегодня приходится менять подходы. И таких примеров реакции на новые вызовы в пуще приводят десятки.
На озере сейчас можно наблюдать лебедей, которые остались здесь на зимовку и не улетели.
В отличие от пернатых, лес как живой организм не успевает приспособиться. Климатические колебания – их называют нормой при условии, если есть разбежка в одно-два столетия. Сегодня она сократилась: проходит всего от 10 до 15 лет.
Исследовать влияние погодных факторов на восточную и западную части Беловежской пущи будут в совместном с Польшей трансграничном проекте. После одобрения старт ожидается в 2021 году.
Дмитрий Бернадский, начальник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:
Елена Суконкина, инженер-лесопатолог отдела леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
Опережать привычный график придется и аграриям. Для них теплая зима – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет проводить полевые работы, а с другой – провоцирует раннюю вегетацию у посевов и предвещает сухую весну. Засуха – потеря урожайности в будущем.
Виктор Демьянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Тем временем без сугробов и гололедицы спят спокойно коммунальники и дорожники. Энергетики экономят килокалории. А озеленители пополняют свой арсенал теплолюбивыми декоративными растениями.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
По законам арифметики плюс на минус дает минус. Вот и в этой схеме минусы перевешивают, хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды.
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Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы
Новости Беларуси. Загудели пчелы, прилетели журавли, зацвели подснежники. Хорошо для апреля и уж точно нетипично для середины февраля. Пока одни активно делятся...
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