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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

16.02.2020 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

Антон Кузьмицкий уже 10 лет следит в пуще за пернатыми. Говорит: «плюс» не только помогает выжить зимующим видам (некоторые уже начали распределяться на гнездовые участки), но и возвращает «ближних мигрантов», позволяет водоплавающим не улетать.

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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

Антон Кузьмицкий, орнитолог, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Кряквы, лебеди и другие виды практически уже очень хорошо держат руку на пульсе погоды и могут совершать какие-то кочевки, и они практически адаптировались. Даже формируются целые популяции, которые не улетают на зиму отсюда.

«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц

Люди в материале: Антон Кузьмицкий

 
 
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Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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