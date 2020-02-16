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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Антон Кузьмицкий уже 10 лет следит в пуще за пернатыми. Говорит: «плюс» не только помогает выжить зимующим видам (некоторые уже начали распределяться на гнездовые участки), но и возвращает «ближних мигрантов», позволяет водоплавающим не улетать.
Антон Кузьмицкий, орнитолог, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
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«Формируются целые популяции, которые не улетают на зиму». Как аномально тёплая погода в Беларуси повлияла на птиц
Новости Беларуси. Самую быструю реакцию на климатические изменения проявляют птицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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