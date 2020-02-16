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Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады

16.02.2020 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ

От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале.  Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.

Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады


Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Грустное и радостное рядом идет. Обидно, что Саша Романовская травмировалась. Будет обследование, узнаем, что там, вердикт врачей, что надо делать.

Рад, конечно, как выступили ребята, результатам. Аня набирает форму. Собственно, первый ее удачный старт после Олимпиады. Она так спокойно входила в форму, раскатывалась сильно. 

Наталья Федорцова, СТВ:
Должен же быть и белорусский этап Кубка мира. Что по нему слышно? В «Раубичах» тепло.

Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады


Николай Козеко:
Пока никаких отмен нет. Я знаю, что там очень напряженно работали и наши специалисты, и раубичские работники. Снега запасли достаточно много, я думаю, что отмен никаких нет. Весь Кубок мира – там. 

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Люди в материале: Николай Козеко, Анна Гуськова, Наталья Федорцова

 
Теги: Минск
 
 
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