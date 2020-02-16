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Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ
От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале. Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.
Рад, конечно, как выступили ребята, результатам. Аня набирает форму. Собственно, первый ее удачный старт после Олимпиады. Она так спокойно входила в форму, раскатывалась сильно.
Наталья Федорцова, СТВ:
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Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ От...
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