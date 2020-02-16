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Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления

16.02.2020 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ

От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале.  Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.

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Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления


Анна Гуськова, победитель этапа Кубка мира по фристайлу, олимпийская чемпионка:
Настроение позитивное, потому что склон, как сами видели, в Москве был просто шикарный, несмотря на то, что в Москве вообще нет снега. А провели на все сто процентов, как будто Москва суперзаснеженная. Всё здорово, этот Кубок мира дал мне только больший заряд на дальнейшие выступления, которые будут у нас в «Раубичах».

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Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления

О прыжке, который принес победу в Москве.

Анна Гуськова:
За счет прыжка, который повторила, как и на Олимпиаде. Потому что этот прыжок – один из самых сложных на данный момент среди женской конкуренции, несмотря на то, что китайские спортсмены прыгают тоже тройное сальто с тремя пируэтами. Но так уж сложилось, что я выполнила лучше, и поэтому заняла первое место.

Честно скажу, дома выступать сложнее, потому что на тебе большая ответственность. Но главное – не заострять внимание на то, что приедет много твоих друзей, знакомых, родители. Это самый первый факт. Кому-то это нравится. Кому-то нравится, что приезжают, болеют свои же. Но мне гораздо проще, когда ты смотришь по телевизору, потому что я никуда не отвлекаюсь. Поэтому главное – сконцентрироваться только на себе.

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Люди в материале: Николай Козеко, Анна Гуськова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ От...
 
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