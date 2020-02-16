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Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ
От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале. Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.
О прыжке, который принес победу в Москве.
Анна Гуськова:
Честно скажу, дома выступать сложнее, потому что на тебе большая ответственность. Но главное – не заострять внимание на то, что приедет много твоих друзей, знакомых, родители. Это самый первый факт. Кому-то это нравится. Кому-то нравится, что приезжают, болеют свои же. Но мне гораздо проще, когда ты смотришь по телевизору, потому что я никуда не отвлекаюсь. Поэтому главное – сконцентрироваться только на себе.
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Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления
Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ От...
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