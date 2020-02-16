Анна Гуськова: в Москве был просто шикарный склон. Этот Кубок мира дал мне больший заряд на другие выступления

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ

От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале. Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.

Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады







Анна Гуськова, победитель этапа Кубка мира по фристайлу, олимпийская чемпионка:

Настроение позитивное, потому что склон, как сами видели, в Москве был просто шикарный, несмотря на то, что в Москве вообще нет снега. А провели на все сто процентов, как будто Москва суперзаснеженная. Всё здорово, этот Кубок мира дал мне только больший заряд на дальнейшие выступления, которые будут у нас в «Раубичах».

За что снимают баллы во фристайле и как подружиться с ветром. Рассказывает Анна Гуськова





О прыжке, который принес победу в Москве.

Анна Гуськова:

За счет прыжка, который повторила, как и на Олимпиаде. Потому что этот прыжок – один из самых сложных на данный момент среди женской конкуренции, несмотря на то, что китайские спортсмены прыгают тоже тройное сальто с тремя пируэтами. Но так уж сложилось, что я выполнила лучше, и поэтому заняла первое место.