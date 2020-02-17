Как под Брестом деревня смотрела на полуголые неидеальные животы, выполняющие «тряску»

Источник материала: Виртуальный Брест

15 февраля 2020 года в Чернавчицком СДК состоялся концерт студии восточного танца «Аль Хайят». На нём девушки продемонстрировали 13 номеров, которые включали в себя, как чисто восточные, так и смешанные стили танцев.





И… вас, скорее всего, не впечатлила эта информация…Танцуют и танцуют, что тут такого? Сейчас все кому не лень танцуют. И я с вами согласна. В танцах действительно нет ничего сверхъестественного. Зато кое-что необычное есть в тех людях, которые ими занимаются. Именно о них я хочу вам рассказать. И начну с самого начала.

15 лет назад в агрогородке Чернавчицы Брестского района Ирина Кузьмич открыла студию восточного танца «Аль Хайят». Тогда, тем немногим женщинам, которые захотели пойти, близкие сказали: "Да ты что, с ума сошла, какие восточные танцы? Ты старая/толстая/худая для этого. У тебя дети, муж, глажка, готовка, уборка. Да и вообще, что люди подумают?».





И вот сидит женщина и помимо того, что «я жирная, у меня целлюлит, нет свободного времени», думает ещё и о том, что вся деревня будет видеть её полуголый неидеальный живот, выполняющий «тряску». Многие после этих мыслей так и не решились пойти, но были и те, кто плюнули на всё, и сделали этот шаг.

Тогда, в 2005 году никто не мог представить, что инициатива одной женщины и смелость десятка других сможет создать что-то, что будет существовать больше 15 лет. Но это произошло.

Сейчас в коллективе 12 человек. Им от 25 до 62 лет. Они работают бухгалтерами, библиотекарями, воспитателями, учителями, экологами. У них по двое, трое, четверо детей, есть внуки. Они весят от 55 до 90 кг.





Они обычные женщины, которые поняли, что можно жить не только для мужа и детей, но и для себя. Они приходят на репетиции и… забывают обо всех семейных заботах, сплетничают, танцуют, занимаются пилатесом. Ирина Кузьмич постоянно развивается как тренер, недавно она получила сертификат тренера международной школы Polestar Pilates.

Ты смотришь на них и понимаешь, что дело даже не в их танцевальных навыках, не в яркости костюмов, а в том, что каждая из них, стоя на сцене, чувствует себя самой красивой и счастливой.

Они женщины, у которых есть увлечение. Женщины, которые, не побоялись сделать то, на что многие другие не решились. Они уважают своё любимое дело и вкладываются в него, как эмоционально, так и материально.

Все костюмы (а их в сумме на всех танцовщиц более 70!) девушки шьют за свои деньги. А после этого ещё сидят вечерами и приклеивают к ним стразы, обшивают пайетками и бисером. И они делают это с удовольствием, потому что делают это для себя.

Ты смотришь на них, гордишься ими и завидуешь им. Можно сколько угодно говорить о том, что у них неидеальные фигуры, и не отточены до совершенства движения. Это совершенно ничего не поменяет. Потому что эти женщины счастливы.

15 февраля в Чернавчицком СДК на их концерте был полный зал людей. Это были как знакомые, так и незнакомые люди. Кому-то концерт понравился, кому-то не очень. Но я могу сказать вам с уверенностью, что ни один мужчина, глядя на этих женщин не удержался от мыслей «вот бы и моя жена так могла», а ни одна женщина, несмотря на «фу, как так можно», в глубине души не позавидовала им.