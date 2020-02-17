Творческий проект «Танцующая весна» пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств».

Уже который год ГУО «Солигорская детская школа искусств» радует жителей и гостей города творческим проектом «Танцующая весна». 2020 год не стал исключением.

Хореографическое отделение ГУО «Солигорская ДШИ» с нетерпением ждёт встречи с вами — наши любимые зрители — 28 и 29 февраля в 18.00 ( концертный зал ДШИ).



Два дня, две программы, весеннее настроение и только позитивные эмоции!!!



Встретим весну вместе!!!



Справки по телефонам: 23-45-62, 23-44-60.

