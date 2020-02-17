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Творческий проект «Танцующая весна» пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств».

17.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 февраля 2020 12:22 1806

Творческий проект "Танцующая весна" пройдет в ГУО "Солигорская детская школа искусств".

Автор: Эдуард Кидяев.

Уже который год ГУО «Солигорская детская школа искусств» радует жителей и гостей города творческим проектом «Танцующая весна». 2020 год не стал исключением. 

Творческий проект «Танцующая весна» пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств».

Хореографическое отделение ГУО «Солигорская ДШИ» с нетерпением ждёт встречи с вами — наши любимые зрители — 28 и 29 февраля в 18.00 ( концертный зал ДШИ).

Два дня, две программы, весеннее настроение и только позитивные эмоции!!!

Встретим весну вместе!!!

Справки по телефонам: 23-45-62, 23-44-60.

Творческий проект «Танцующая весна» пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств».

Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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3 февраля 2020 12:22 1806 Творческий проект "Танцующая весна" пройдет в ГУО...
 
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