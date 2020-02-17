|
Творческий проект «Танцующая весна» пройдет в ГУО «Солигорская детская школа искусств».
17.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 февраля 2020 12:22 1806
Творческий проект "Танцующая весна" пройдет в ГУО "Солигорская детская школа искусств".
Уже который год ГУО «Солигорская детская школа искусств» радует жителей и гостей города творческим проектом «Танцующая весна». 2020 год не стал исключением.
Хореографическое отделение ГУО «Солигорская ДШИ» с нетерпением ждёт встречи с вами — наши любимые зрители — 28 и 29 февраля в 18.00 ( концертный зал ДШИ).
Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 февраля 2020 12:22 1806 Творческий проект "Танцующая весна" пройдет в ГУО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)