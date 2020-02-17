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Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот:
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Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ: Моя дочка совсем...
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