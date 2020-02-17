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Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

17.02.2020 01:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:
Моя дочка совсем малышка, поэтому она плещется в детском бассейне. А сыну скоро семь лет, у нас футбол и сноуборд.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

Виталий Гурков, СТВ:
Очень своеобразный выбор. А вы, читатели, задумывались, о том, чем заняться вашим чадам? А знаете ли, что, помимо платных секций, есть еще и бесплатные?

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

Кристина Момот:
Футбол и хоккей были в топе всегда. Однако и другие виды готовы принять новых звездочек.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

Юлия Силипицкая расскажет о тех направлениях в спорте, о которых вы и не задумывались. Подробности в видеоматериале.

Шахматы и дзюдо? В какую секцию лучше отдать ребёнка и как сочетать несколько видов спорта

Люди в материале: Юлия Силипицкая, Виталий Гурков, Кристина Момот

 
 
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Новости Беларуси. Родители часто думают о том, в какой вид спорта отдать детей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ: Моя дочка совсем...
 
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