|
«Браку не нужны качели между адом и раем». Психолог поделилась личными секретами счастливого брака
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что еще принесла нам уходящая неделя? 14 февраля, День святого Валентина, обилие розового и красного цветов, сердечек, херувимов или амуров (кому как больше нравится), пожеланий, сообщили в программе «Неделя». И хочется верить, что любви, любви искренней и всепоглощающей, которая не ограничивается одним днем в году и без которой, в общем-то, жизнь не имеет смысла.
Несмотря на то, что День святого Валентина – праздник не то чтобы характерный для наших широт, упустить информационный повод было бы непростительно. Информационный повод, чтобы поговорить о семьях, которые, как известно, счастливы одинаково, а вот несчастны по-своему.
Да, институт брака, без сомнения, претерпевает изменения. Но неизменными остаются чувства, которые заставляют двух людей быть рядом в горе и радости, в болезни и здравии.
Ксения Худолей, корреспондент:
Приятное волнение, белое платье, кольца и сентиментальность родных. Такую классическую свадьбу белорусы давно перехитрили. Теперь в тренде подводная женитьба, герои мультфильмов под венцом, а вместо лимузинов – велосипеды и гироскутеры.
Но это только тогда, когда до свадьбы вообще доходит.
Ирина Целиковец, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси:
Эти цифры не говорят о наличии или отсутствии любви, скорее заставляют вернуться к латинскому «О времена, о нравы!» На что же сетовать в белорусском брачном вопросе, до конца непонятно даже специалистам. Мы в десятке стран мира, где на развод пары идут практически также охотно, как и в ЗАГС. Статистически лучше ситуация обстоит там, где традиции достаточно консервативны, а, чтобы подать на развод, пара должна, к примеру, прожить несколько лет вместе, оплатить дорогостоящую процедуру расставания или сначала доказать супружескую измену в суде.
Все это современная огранка проблемы, с которой Диана Балыко хорошо знакома. Автору нескольких десятков книг по психологии отношений и НЛП можно верить хотя бы потому, что ее собственному браку вот уже 20 лет.
Диана Балыко, психолог, писатель:
У пары двое детей, совершенно разные интересы и тысячи причин любить. Эту семью можно назвать современной или даже прогрессивной: детям не запрещают самостоятельно выбирать занятия и увлечения, а взрослым – быть слегка взбалмошными и несерьезными. И, конечно, за семейным благополучием вот уже два десятка лет стоят свои правила.
Денис Лубенцов:
Диана Балыко:
Подобным брачным лайфхакам следуют далеко не все. Гораздо проще проблему обойти или вовсе убежать. Именно такие «побеги» потом и суммируются в статистике разводов. Так в чем секрет балансировки между вечной любовью и разбитой посудой?
Диана Балыко:
Браку не нужны качели между адом и раем. Браку не нужны безудержные голливудские страсти, измены и потом прощения на коленях. Браку нужна банальная, скучная стабильность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что еще принесла нам уходящая неделя? 14 февраля, День святого Валентина, обилие розового и красного цветов, сердечек, херувимов или амуров (кому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)