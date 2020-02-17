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Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта семья больше подходит под статус клиента семейного психолога. В личном досье каждого из супругов – развод и два брака. С оговоркой: они друг другу и бывшие, и нынешние, сообщили в программе «Неделя».
Наталья Белогурова:
Разбежались Наталья и Виталий, как говорится, по глупости. Молодые люди от семейной жизни подустали, понимания друг с другом не нашли и решили – прошла любовь. Но не тут-то было. Спустя несколько лет на дне рождения сына чувства снова дали о себе знать.
Виталий Тафеенко:
Наталья Белогурова:
В семье шутят, мол, дети у пары от разных браков. Дважды менялась и фамилия Натальи (после развода в сердцах вернула девичью). Ситуация без преувеличения комична. Однако такие брачные реверансы в очередной раз подтверждают: милые бранятся – только тешатся.
Наталья Белогурова:
Виталий Тафеенко:
Все причуды любви, уверяют супруги, в прошлом. Пыл поумерился, компромисс найден, а счастье теплится в уже взрослых и умудренных сердцах. Родители Натальи, что прожили вместе 60 лет, от приглашения на вторую свадьбу отказались. Для старшего поколения подобные мероприятия несут сакральный смысл и понять, почему дети дважды идут под венец, неимоверно сложно.
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Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?
Новости Беларуси. Эта семья больше подходит под статус клиента семейного психолога. В личном досье каждого из супругов – развод и два брака. С оговоркой: они друг...
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