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Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

17.02.2020 00:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта семья больше подходит под статус клиента семейного психолога. В личном досье каждого из супругов – развод и два брака. С оговоркой: они друг другу и бывшие, и нынешние, сообщили в программе «Неделя».

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Наталья Белогурова:
15 июня 1991-го. Абсолютно зеленые, совсем не понимали, что делаем. Очень любили, очень хотелось свадьбы, очень хотелось пожениться. И у нас произошла первая свадьба. Виталий Леонидович пришел просить руки моей у родителей. Перепутал: маме подарил коньяк, папе цветы.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Разбежались Наталья и Виталий, как говорится, по глупости. Молодые люди от семейной жизни подустали, понимания друг с другом не нашли и решили – прошла любовь. Но не тут-то было. Спустя несколько лет на дне рождения сына чувства снова дали о себе знать.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Виталий Тафеенко:
Когда ребенок видит тебя раз в неделю, смотрит на тебя как на чужого дядю, это утопия какая-то, так не должно быть.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Наталья Белогурова:
Я вообще, честно говоря, и не собиралась официально второй раз замуж выходить. Но Виталик мне сказал: «Я своих детей усыновлять не буду, поэтому мы должны с тобой обязательно расписаться». Это действительно было так. И он опять подошел к моим родителям и сказал: «Рената Михайловна, Павел Федорович, я хочу взять замуж вашу дочь второй раз».

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

В семье шутят, мол, дети у пары от разных браков. Дважды менялась и фамилия Натальи (после развода в сердцах вернула девичью). Ситуация без преувеличения комична. Однако такие брачные реверансы в очередной раз подтверждают: милые бранятся – только тешатся.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Наталья Белогурова:
Мудрее, конечно, стали. Где-то, может, когда-то больше уступаешь.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Виталий Тафеенко:
Мы, если куда-то идем, все время идем вдвоем.

Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Все причуды любви, уверяют супруги, в прошлом. Пыл поумерился, компромисс найден, а счастье теплится в уже взрослых и умудренных сердцах. Родители Натальи, что прожили вместе 60 лет, от приглашения на вторую свадьбу отказались. Для старшего поколения подобные мероприятия несут сакральный смысл и понять, почему дети дважды идут под венец, неимоверно сложно.

Люди в материале: Наталья Белогурова, Виталий Тафеенко

 
 
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Новости Беларуси. Эта семья больше подходит под статус клиента семейного психолога. В личном досье каждого из супругов – развод и два брака. С оговоркой: они друг...
 
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