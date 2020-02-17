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"Я вот сюда вот собирался ехать батьку везти..." Пьяный водитель объяснил, почему сел за руль
17.02.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пятницу вечером в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи движется автомобиль-такси Volkswagen Polo, водитель которого, возможно, пьян.
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В пятницу вечером в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи движется автомобиль-такси Volkswagen Polo,...
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