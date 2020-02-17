﻿ "Я вот сюда вот собирался ехать батьку везти..." Пьяный водитель объяснил, почему сел за руль. 21.by
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"Я вот сюда вот собирался ехать батьку везти..." Пьяный водитель объяснил, почему сел за руль

17.02.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу вечером в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи движется автомобиль-такси Volkswagen Polo, водитель которого, возможно, пьян.

"Я вот сюда вот собирался ехать батьку везти..." Пьяный водитель объяснил, почему сел за руль


На место прибыл ближайший экипаж ГАИ. В общении с милиционерами 44-летний водитель признался, что употреблял спиртное, но из-за близости к дому решил доехать в таком виде за рулем...



Итог медицинского освидетельствования – 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении таксиста составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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  В пятницу вечером в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи движется автомобиль-такси Volkswagen Polo,...
 
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