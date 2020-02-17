«Вижу бесовщину - беру». О том, почему нам нравятся мужчины, которые делают нас несчастными

Источник материала: Tut.by

У нас новый колумнист: остроумная, смешная и длинноногая украинка Евгения Плихина, автор Telegram-канала «Плихина и набор слов» . Там вы можете читать рассказы Евгении «о веселом и грустном, о добром и глупом, о лиричном и колбасе», когда захотите, а у нас — еженедельно. Сегодня поговорим о том, почему женское чутье на катастрофу работает безотказно. Но совсем не оберегает.





— Вот он — влюбленный в нее мужчина. Скажем, Иннокентий. Чистые ботиночки, преданность в глазах и смертельно скучный диплом инженера. Он дарит ей браслеты, водит в рестораны и поликлинику, щедро льет мед в чай, когда она приболела, и в целом ведет себя хрестоматийно положительно. Рыцарь, аж тошно.

Ей с таким мужчиной хорошо и безопасно. Он никогда не предаст и сделает все, чтобы ей не дуло, не жало и не пекло. Секс чувственный, а объятия как шерстяной платок теплые, но без чертовщинки. Все с таким человеком в ее жизни стабильно. И, конечно же, смертельно скучно.





И тут она встречает его: широкие плечи, щетина, ссадина из-за драки и вальяжность. Все в образе этого человека кричит: «Бегиииии, дура!». Но дура, конечно, не бежит. Она же не дура, чтобы такой геморрой стороной обходить. «Нам подходит, заверните это приключение!» — нашептывает задница, и девушка идет у нее на поводу.

— Дорогуша, — говорит копия Курта Кобейна с легким амбре, поправляя волосы — а не найдется ли у тебя зажигалки?

А «дорогуша» не курит, даже бегает по утрам, вышла в магазин за молоком, но все уже летит к чертям.





Поэтому она издает кокетливое «мгэ», улыбается и отвечает:

— Нет. Но я как раз за ней иду в магазин. Пойдем, угощу огнем.

И все пропало. Она влюбилась в маячащие вдалеке проблемы. Ее чутье подсказывает, что делов не будет, этот парень разобьет ей сердце и опустошит кошелек, но деваться уже некуда. Она хочет плохого мальчика. А кто ж не хочет?

Не помню ни одного ромкома, где приличный до безобразия человек сводит с ума главную героиню. Ну разве что Новосельцев. И то: его заметили, когда он напился, наорал на женщину и станцевал на балконе. Короче, когда дал рок-н-ролла, тогда и стал хоть немного обозначаться как секс. А тут чистый антагонист. Вернее, грязный — из-за копоти мотоцикла.





Все меняется. Она бросает отличника, недосыпает из-за стресса и пьяных свиданий в баре, плачется подругам о том, что жизнь ее похожа теперь на молодежный рок-концерт, а не на консерваторию. А у нее возраст! Она хочет в ложу, а не в фан-зону. Но плохой парень ее очаровал. Она ничего не может сделать.

— Я такая счастливая! — светится она. — Вчера Виталик выкопал мне свеклу на чужом огороде и подарил вместе с землей и грязью.

— О господи. А обычные цветы он тебе хоть когда-нибудь дарил?

— Нет. Это банально.

— А в рестораны водит?

— Нет. Ему некогда.

— Ну хоть целует тебя после секса нежно?

— Та нет. Это так старомодно…

— А фамилию ты его хоть знаешь? Может, он вор в бегах.

— В бегах… Это так романтично!





Здравый рассудок отключен, жизнь превращена в фестиваль уличной беды. Мешки под ее глазами становятся отличным хранилищем для картофеля, а квартира — в точку сбора оторванных художников, музыкантов и прочих маргиналов, что называют себя богемой, а не алкашами.

И все бежит в никуда ровно до того момента, пока она случайно не встречает своего бывшего Иннокентия. Он все такой же ароматный и милый. Он смотрит на ее уставшее тело все такими же влюбленными глазами и говорит: «Ну как ты?». А девушка, как мы понимаем, даже больше, чем никак. Она — в далеких никаках собственной жизни.

— Хорошо, Кеша, — отвечает она и начинает рыдать.

Он подает ей руку, отводит в теплое кафе, угощает соком и обнимает. Ну чего ты. Ну зачем ты так. Ну не реви. Я тоже скучаю, глупышка, все еще люблю и жду. Хочешь, котенка заведем? Если будет девочка, то назовем Склеенная Чаша, если мальчик — Валера. Хочешь?





Девушка не хочет, но хочет сильно. Ей этот шерстяной шарф его объятий больше не колется, а кажется теперь лучшим местом на Земле. Давай, Кешенька, сбежим! Начнем все заново! Поженимся! И судьба ее снова стабилизируется. Стабильные отношения, отбой в 11 вечера и киношка по воскресеньям. Она снова «такая счастливая, девочки!».

А потом она выходит в магазин за молоком и встречает в очереди парня в кожаной куртке, который покупает три бутылки вина, чупа-чупс и фикус.

— У вас такие красивые глаза, — говорит ей городской сумасшедший. — Будете жвачку? Или сразу целоваться?





И она отвечает: «Мгэ».

Женское чутье на катастрофу работает безотказно. Вижу бесовщину — беру. А то как она без меня, такая миленькая.