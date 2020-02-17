У Дев исполнятся давние мечты, а Рыбы преуспеют на работе: гороскоп на 17-23 февраля

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Гороскоп на текущую неделю для всех знаков зодиака будет довольно благоприятным. Вас ждут приятные встречи и интересные неожиданности. Смотрите гороскоп на 17 – 23 февраля для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Неделя будет не такой плохой, как может показаться поначалу. Вам предстоит бороться и преодолевать испытания, но в этом нет ничего принципиально нового. Опыт, полученный раньше, и здравый смысл помогут быстро выйти на верный путь.

Важна разборчивость в деловых отношениях. Далеко не на всех, кто стремится завоевать ваше доверие, можно положиться. Проверяйте любую поступающую информацию, не стесняйтесь задавать вопросы тем, кто щедро раздает обещания.

Общение с близкими будет радовать многих представителей знака. Можно говорить о том, что важно для всех: удастся обойтись без споров, найти решения, благодаря которым ситуация изменится к лучшему. Решатся старые проблемы.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

На этой неделе вам предстоит многое сделать. Не всегда будет просто достичь поставленных целей, но вы не сдадитесь и получите даже больше, чем ожидали. Иногда приходится идти на риск. В такие моменты вы не теряетесь, не тратите время напрасно – и именно поэтому добиваетесь нужного результата.

Обратите внимание на середину недели. Это подходящее время для общения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Можно достичь взаимопонимания, произвести хорошее впечатление, спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия.

В течение всей недели старайтесь быть внимательными при решении финансовых вопросов. Есть опасность ошибок, неудачных решений, поступков, которые повлекут за собой досадные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Преобладает влияние позитивных тенденций, эта неделя определенно будет для вас неплохой. Возможны удачные совпадения, которыми вы ловко воспользуетесь. Многим Близнецам везет в работе. Благодаря поддержке звезд удается добиться успеха в сложных делах, укрепить свои позиции.

Единственная сфера, где возможны проблемы – финансы. Вероятны незапланированные расходы, из-за которых вам придется отложить запланированные покупки или развлечения, да и просто задуматься о том, всегда ли вы правильно распоряжаетесь деньгами. Не исключено, что опыт, полученный на этой неделе, поможет вам избежать ошибок в будущем.

Важной будет поддержка близких. Именно благодаря ей вы не только справитесь с трудностями, но и сохраните хорошее настроение даже в те редкие моменты, когда что-то будет идти не так.

РАК (22.06 — 22.07)

Нужна осторожность в начале недели. Это достаточно сложное время, особенно для тех, кто запланировал важные дела. Многое идет не по плану, а Раки не всегда готовы к неожиданностям. Требуется время, чтобы понять, как реагировать на новые обстоятельства, куда двигаться дальше. Советы со стороны не всегда хороши, а вот к подсказкам своей интуиции стоит прислушаться.

Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, поддержка звезд становится все заметнее. Чем ближе конец недели – тем больше открывается интересных возможностей, тем больше у вас шансов достичь успеха в том, что прежде не получалось.

Конец недели будет необыкновенно щедрым на романтические сюрпризы, а также события, которые заставят ваше сердце биться чаще. Некоторые Раки услышат долгожданные любовные признания.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Беспокойная, но очень интересная неделя. Скучать вам определенно не придется, а вот мысли о том, не разорваться ли на части, чтобы успеть все запланированное, порой будут появляться. Чаще обычного требуется отправляться в поездки, и это оказывается утомительным. Многие Львы предпочли бы иметь менее насыщенный график, но и они останутся довольны тем, чего успеют достичь к концу недели.

Не всегда легко находить общий язык с окружающими. Часто дело в том, что вы ждете от людей слишком многого, и бываете разочарованы, когда они не оправдывают ваших надежд. К счастью, можно спокойно прояснить все неоднозначные ситуации.

Наиболее сложные и важные дела лучше не планировать на вторую половину недели. В это время вам труднее будет собраться с мыслями и сосредоточиться, возможны какие-то неудачные решения, ошибки из-за невнимательности.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

В начале недели вам предстоит пережить несколько напряженных моментов. Возможно недопонимание на работе, конфликты с руководством и деловыми партнерами. Люди, с которыми вы прежде легко ладили, сейчас предъявляют больше претензий. В отношениях с близкими влияние неблагоприятных тенденций заметно меньше, но и тут возможны незначительные разногласия.

С каждым днем влияние позитивных тенденций усиливается, вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Появляется возможность решить проблемы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких.

Конец недели будет наиболее благоприятным. Возможны какие-то удачные совпадения, события, которых вы с нетерпением ждали. У некоторых Дев сбудутся давние мечты.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Неделя вряд ли будет особенно легкой, но и особенно плохой ее не назовешь. Несмотря на некоторые трудности, вы идете к цели, не отказываетесь от задуманного, стараетесь двигаться вперед. Многие представители знака получат какой-то полезный опыт, научатся тому, что вскоре пригодится. Эта неделя щедра на интересные знакомства, необычные встречи, которые запомнятся надолго, окажут заметное влияние на вашу жизнь.

Работы будет больше, чем ожидалось, и вам часто придется торопиться. Но это не приводит к ошибкам: вы не ошибаетесь, сохраняете сосредоточенности и самообладание даже в напряженные моменты.

Обратите внимание на то, как складываются личные отношения. Сейчас близким особенно нужны ваши поддержка и забота. Старайтесь не отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Неделя открывает много новых возможностей. У многих Скорпионов будет шанс заняться тем, что давно казалось им интересным; некоторые представители знака получат интересные предложения о сотрудничестве. Будьте готовы быстро учиться – это позволит достичь большого успеха если не на этой неделе, но в ближайшем будущем.

Вас ждет много необычных встреч. Люди, с которыми вы знакомитесь на этой неделе, могут вскоре сыграть важную роль в вашей жизни. Некоторые Скорпионы смогут обзавестись полезными деловыми связями.

Хорошо складываются поездки. Эта неделя – подходящее время для того, чтобы сменить обстановку. Даже небольшое путешествие подарит массу ярких впечатлений. Правда, в дороге возможны незапланированные расходы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Непростая неделя с точки зрения общения. Часто возникают какие-то напряженные моменты, недопонимание. Новые знакомые могут оценить вас неправильно; придется потрудиться, чтобы произвести хорошее впечатление. Успехи в работе возможны, но они требуют настойчивости. Не бросайте начатое, даже если что-то не получается. Неудача – не причина отказаться от задуманного, а повод предпринять еще одну попытку. Ваша целеустремленность на многих производит хорошее впечатление. Ее заметят влиятельные люди, и вскоре вам предложат нечто интересное. Решение семейных проблем может требовать больше времени и сил, чем обычно. Не исключены какие-то бытовые трудности, которые будут раздражать не на шутку. Старайтесь держать эмоции под контролем и не нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Благоприятная неделя. Она хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела. Часто интуиция подскажет вам, на чем стоит сосредоточиться, за что взяться в первую очередь. Вам охотно помогают и старые, и новые знакомые. Даже самые смелые ваши идеи приходятся по вкусу окружающим.

Возможен прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил. Становится совершенно ясно: вы старались не зря, нужный результат не за горами. Будет возможность упрочить свои профессиональные позиции, заслужить уважение тех, чье мнение для вас важно.

Гармонично складываются личные отношения, вы хорошо ладите с теми, кто вам дорог. Можно спокойно прояснить какие-то неприятные моменты, восстановить старые связи, разобраться в каких-то запутанных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Не торопитесь. Это непростая, утомительная, но очень важная неделя. Для того, чтобы достичь нужных результатов, приходится много трудиться. Немного огорчает то, что даже для решения самых простых задач нужно приложить усилия. Но вы обязательно справитесь, так что не падайте духом и двигайтесь вперед.

Возможны какие-то необычные открытия. Информация, которая поначалу кажется интересной, но не слишком полезной, позже наверняка пригодится. Вы многому учитесь у других, часто сами того не понимая. Люди, которые сейчас делятся с вами своими знаниями, могут со временем стать настоящими друзьями.

Старайтесь не переутомляться, планируйте неделю так, чтобы между важными делами оставалась возможность для отдыха. Желательно находить время для занятий, которые вам действительно интересны. Они вдохновляют, дарят много сил и помогают двигаться дальше.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

В начале недели придется поволноваться. Это сложное время: с одной стороны, от вас требуется общение с самыми разными людьми, с другой – вы предпочли бы больше времени проводить наедине с собой. Часто возникают какие-то неоднозначные ситуации, напряженные моменты, в которых вы не всегда можете принять правильное решение. Подумайте, к кому можно обратиться за советом. Люди, которые вас знают, наверняка подскажут что-то полезное.

Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Особенно заметно это будет в профессиональной сфере. Многие важные дела удастся сдвинуть с мертвой точки. Некоторые Рыбы добьются того, что не получилось у других. Во второй половине недели появятся какие-то важные планы, необычные и смелые. Правда, придут и сомнения в том, что удастся реализовать задуманное. Хорошо, если рядом будут люди, которые смогут поддержат вас и вселить оптимизм. Вдохновляющими будут встречи со старыми друзьями.

Гороскоп от horo.mail.ru .