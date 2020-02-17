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Выставка в Гомеле пригласит на красную дорожку мировых кинофестивалей

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомеле пригласит на красную дорожку мировых кинофестивалей">

Выставочный проект «Звезды/Знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева» презентуют 21 февраля в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Выставка в Гомеле пригласит на красную дорожку мировых кинофестивалей

В государственном историко-культурном учреждении отметили, что Олег Лукашевич и Александр Алексеев — белорусские журналисты, которые более 20 лет работают на престижных кинофестивалях мира класса «А»: Каннском, Берлинском, Венецианском. «Это позволило им общаться со звездами и запечатлеть их на фото. И теперь этот уникальный архив представлен на масштабной выставке «Звезды/Знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева», — рассказали организаторы.

Экспозиция включает фотографии, автографы Мадонны, Джорджа Клуни, Педро Альмодовара, Фанни Ардан, Изабель Юппер и других известных людей из мира кино, шоу-бизнеса. За каждым снимком стоит неимоверно большой труд и профессионализм авторов, в каждом фото — харизматичность, внутренний мир и масштаб личности мировых знаменитостей. Познакомят авторы и с перепиской, подарками от Пьера Кардена, Карла Лагерфельда, Патрисии Каас, Кшиштофа Занусси. Также посетители выставки увидят редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты, аккредитации к мировым премьерам.

«Благодаря творчеству журналистов гомельчане и гости нашего города смогут прогуляться по красной дорожке со звездами мирового кино и шоу-бизнеса, увидеть эксклюзивные съемки и фрагменты видеоинтервью и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей», — добавили во дворце.

На открытии гостей ожидает «звездная» авторская экскурсия и живое музыкальное сопровождение от группы Wave и солистки Стефании Хрущевой.

Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Беларуси и за ее пределами проектами, посвященными культурному наследию Беларуси. Серией художественных альбомов «Спадчына Беларусі», тематических фотовыставок и циклом документальных фильмов они открыли Беларусь для всего мира. Репортажная фотография, героями которой становятся звезды мировой величины, является одним из направлений работы авторов.

Выставочный проект будет открыт во дворце в Гомеле по 26 апреля.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставочный проект "Звезды/Знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева" презентуют 21 февраля в Гомеле в центральной части дворца...
 
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