Плюс и пасмурно – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

На этой неделе термометр будет показывать стабильно плюсовую температуру. Обещают пасмурную погоду, иногда с мокрым снегом.





Сегодня, 17 февраля, днем будет до +5°, без существенных осадков.

Завтра, 18 февраля, погода существенно не изменится — до плюс шести и пасмурно.

19 февраля днем ожидается порывистый ветер и мокрый снег, +4°.

В четверг, 20 февраля, до шести градусов тепла, переменная облачность, туман.

21 февраля обещают мокрый снег и до +4°. Ночью возможен мороз до минус двух.