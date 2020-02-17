|
Плюс и пасмурно – погода в Горках на неделе
17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На этой неделе термометр будет показывать стабильно плюсовую температуру. Обещают пасмурную погоду, иногда с мокрым снегом.
Сегодня, 17 февраля, днем будет до +5°, без существенных осадков.
Завтра, 18 февраля, погода существенно не изменится — до плюс шести и пасмурно.
19 февраля днем ожидается порывистый ветер и мокрый снег, +4°.
В четверг, 20 февраля, до шести градусов тепла, переменная облачность, туман.
21 февраля обещают мокрый снег и до +4°. Ночью возможен мороз до минус двух.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе термометр будет показывать стабильно плюсовую температуру. Обещают пасмурную погоду, иногда с мокрым снегом. Сегодня, 17 февраля, днем будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)