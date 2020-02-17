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Плюс и пасмурно – погода в Горках на неделе

17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На этой неделе термометр будет показывать стабильно плюсовую температуру. Обещают пасмурную погоду, иногда с мокрым снегом.

 

Плюс и пасмурно – погода в Горках на неделе
Фото – instagram.com/kukuruzo_87

 

Сегодня, 17 февраля, днем будет до +5°, без существенных осадков.

Завтра, 18 февраля, погода существенно не изменится — до плюс шести и пасмурно.

19 февраля днем ожидается порывистый ветер и мокрый снег, +4°.

В четверг, 20 февраля, до шести градусов тепла, переменная облачность, туман.

21 февраля обещают мокрый снег и до +4°. Ночью возможен мороз до минус двух.


 
 
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  На этой неделе термометр будет показывать стабильно плюсовую температуру. Обещают пасмурную погоду, иногда с мокрым снегом.     Сегодня, 17 февраля, днем будет...
 
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