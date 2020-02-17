|
Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян
17.02.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем в субботу, 15 февраля 2020 года, 38-летний водитель автомобиля BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, в результате заноса съехал в кювет и
После деблокирования сотрудниками
Позже экспертиза установила наличие в его крови 1,4 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем в субботу, 15 февраля 2020 года, 38-летний водитель автомобиля BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, в результате заноса съехал в кювет и несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)