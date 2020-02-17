Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем в субботу, 15 февраля 2020 года, 38-летний водитель автомобиля BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, в результате заноса съехал в кювет и несколько раз перевернулся .







По предварительной информации, он не был пристегнут ремнями безопасности.





После деблокирования сотрудниками МЧС из автомобиля мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу.





Позже экспертиза установила наличие в его крови 1,4 промилле алкоголя.