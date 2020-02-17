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Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян

17.02.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем в субботу, 15 февраля 2020 года, 38-летний водитель автомобиля BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, в результате заноса съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян


По предварительной информации, он не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян

После деблокирования сотрудниками МЧС из автомобиля мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

Водитель БМВ, которого в субботу деблокировали из автомобиля, был пьян

Позже экспертиза установила наличие в его крови 1,4 промилле алкоголя.

 
 
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  Днем в субботу, 15 февраля 2020 года, 38-летний водитель автомобиля BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, в результате заноса съехал в кювет и несколько...
 
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