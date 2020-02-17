«Ливерпуль» намучается с «Атлетико», Фьюри побьет Уайлдера, а «зубры» едут в Казань. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый ставит на малорезультативную сшибку «Ливерпуля» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, а чемпион по смешанным единоборствам из Академии ММА Вадим Куцый рассчитывает на победу Тайсона Фьюри в боксерском поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером. Спортивный журналист Кирилл Клименков делает последнюю ставку на хоккейное «Динамо» в завершающемся для минчан сезоне и вспоминает, какие его предположения об исходах окупились сполна.

Чалый: «Атлетико» на риск не пойдет. Будет обороняться, будет страдать

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: не прошла , прошла , не прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль», который состоится 18 февраля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Команды будут осторожны в первом поединке двухматчевого противостояния, и такое мое представление подкреплено результатами «Атлетико» в домашних играх, — отмечает Сергей. — В Ла Лиге на своем стадионе «матрасники» потерпели всего одно поражение с начала сезона (минимально уступили в борьбе с «Барселоной»), а в Лиге чемпионов они пока не проигрывали в родных стенах.

Да, «Атлетико» в нынешнем виде не такая зубастая команда, как несколько лет назад. Обновилась защитная линия, ушел Антуан Гризманн. Теперь после потери мяча игроки вместо высокого прессинга опускаются за линию мяча — прячутся. Но консерватизм Диего Симеоне, тренера мадридцев, может оказаться эффективным способом противостоять вертикальному футболу «Ливерпуля».

Чтобы пройти «Ливерпуль», «Атлетико» ничего не остается, как рассчитывать на шальной гол, например, от поигравшего за «Челси» Альваро Мораты — при минимуме собственных ошибок. А как может быть иначе в матче против лучшей команды мира? Все ведь ставят на проход «Ливерпуля» в следующий раунд, так что любой другой результат, даже перманентный успех в игровых аспектах, пойдет «Атлетико» на пользу.