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«Ливерпуль» намучается с «Атлетико», Фьюри побьет Уайлдера, а «зубры» едут в Казань. Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Чалый: «Атлетико» на риск не пойдет. Будет обороняться, будет страдать
Кто: Сергей Чалый, экономист.
Пять последних ставок:
В этот раз ставит на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль», который состоится 18 февраля.
— Команды будут осторожны в первом поединке двухматчевого противостояния, и такое мое представление подкреплено результатами «Атлетико» в домашних играх, — отмечает Сергей. — В Ла Лиге на своем стадионе «матрасники» потерпели всего одно поражение с начала сезона (минимально уступили в борьбе с «Барселоной»), а в Лиге чемпионов они пока не проигрывали в родных стенах.
Да, «Атлетико» в нынешнем виде не такая зубастая команда, как несколько лет назад. Обновилась защитная линия, ушел Антуан Гризманн. Теперь после потери мяча игроки вместо высокого прессинга опускаются за линию мяча — прячутся. Но консерватизм Диего Симеоне, тренера мадридцев, может оказаться эффективным способом противостоять вертикальному футболу «Ливерпуля».
Чтобы пройти «Ливерпуль», «Атлетико» ничего не остается, как рассчитывать на шальной гол, например, от поигравшего за «Челси» Альваро Мораты — при минимуме собственных ошибок. А как может быть иначе в матче против лучшей команды мира? Все ведь ставят на проход «Ливерпуля» в следующий раунд, так что любой другой результат, даже перманентный успех в игровых аспектах, пойдет «Атлетико» на пользу.
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Может ли «Атлетико» сыграть против «Ливерпуля», как «Наполи» дома на групповой стадии Лиги чемпионов (2:0)? «Наполи» — команда эмоций, и коль даже у нее случается озарение, то победить могут любого. А «Атлетико» на риск не пойдет. Будет обороняться всей командой при потере мяча. Будет страдать из-за отсутствия в обороне Кирана Триппьера и надеяться на мастерство Яна Облака, одного из лучших вратарей.
«Ливерпуль» в шаге от чемпионства в Англии, поэтому резонно бросить основные силы на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Во внутреннем первенстве они могут ротировать состав без задней мысли. Да, идея пройти сезон без поражений в чемпионате, как «Арсенал» в 2004 году, прекрасна, но для команды, которая никогда не становилась чемпионом Премьер-лиги, самого факта победы в чемпионате будет достаточно.
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