В Быховском райисполкоме чествовали с юбилеем Александра Позюмко

Источник материала: Маяк Преднепровья

Почетному гражданину Быховского района Александру Романовичу Позюмко на днях исполнилось 80 лет. Юбилейная дата стала хорошим поводом для чествования виновника торжества в стенах районного исполнительного комитета.





Теплые поздравительные слова в адрес уважаемого человека, много лет трудившегося на благо Быховщины, озвучил глава районной вертикали Дмитрий Мартинович. Он вручил Александру Романовичу Почетную грамоту райисполкома.

Пожелания здоровья и благополучия, награды, цветы и подарки. Всеми этими прекрасными моментами было наполнено торжество. Благодарственное письмо Александру Позюмко вручил председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко.

Не забыли о юбиляре и те, кто трудился с ним в далекие 1980-е годы. Александру Романовичу вручили Поздравительный адрес от Мстиславского райисполкома, председателем которого он являлся в прошлом.

С юбилеем Александра Позюмко также поздравили актив района, представители профсоюзного движения, руководители организаций и предприятий и просто добрые друзья.

Саша ГРАМАТЧИКОВА.