В Быхове почтили память воинов-интернационалистов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В минувшую пятницу быховчане собрались у памятного знака воинам-интернационалистам, чтобы в очередной раз поблагодарить всех, кто исполнял свой интернациональный долг, отдать дань уважениям семьям воинов и почтить минутой молчания тех, кто так и не вернулся с той войны.





О подвиге, чести, достоинстве воинов-интернационалистов говорил председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко: «Сегодня вы исполняете не менее важную миссию – вы передаете младшему поколению свой опыт, учите молодежь патриотизму, мужеству и верности своей родине».

Председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Михаил Корзо поблагодарил представителей районной власти, молодежь и все афганское братство за то, что вновь пришли на знаковое место.

Благочинный по Быховскому округу протоиерей Николай помолился за всех погибших на поле боя, за тех, кто вернулся на родину с искалеченными душами.

К памятнику возложили цветы в знак уважения к погибшим и почтили их память минутой молчания.





Торжественное мероприятие, посвященное дню вывода советских войск из Афганистана, продолжилось в кинотеатре «Родина». Здесь приветствовали дорогих гостей — ветеранов войны в Афганистане из Краснопольского района и города Могилева.





Много искренних слов звучало в адрес воинов-интернационалистов. Благодаря их героизму, мужеству, самоотдаче были достойно выполнены боевые задачи и защищены интересы государства.

Сегодня районная организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» активно участвует в жизни района, выполняет множество важнейших задач: помогает семьям, потерявшим своих родных и близких в той страшной войне, проводит мероприятия патриотической направленности.

За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Благодарственные письма Быховского районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко вручил Михаилу Корзо и Николаю Борисову.

Военный комиссар Сергей Шруб, председатель районной организации ветеранов Михаил Козлов, председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Виктор Прищепо, председатель районной ОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко желали афганцам здоровья, успехов, мирного неба над головой и отметили благодарностями, грамотами и медалями самых активных членов районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».











Со сцены звучали душевные песни о подвигах солдат в исполнении педагогов и воспитанниц районного центра детского творчества. Композицию «Фотографии» подарил собравшимся могилевчанин офицер запаса Леонид Савицкий, работавший в группе «Каскад». Музыкальные номера исполнил также Павел Андрианов.





Екатерина ГУРСКАЯ.