Samsung Galaxy Z Fold 2 может получить особенность, которой пока ни у кого нет

Источник материала: Tut.by

Два известных инсайдера заявили, что Samsung готовит новый смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold 2. Это устройство, возможно, получит технологию, которой пока нет в аппаратах от других брендов.



На фото оригинальный Galaxy Fold

Об этом заявил редактор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах, информацию подтвердил Ice universe. По словам инсайдеров, Galaxy Z Fold 2 выйдет во второй половине года — вероятно, ближе к анонсу серии Note20 — и обзаведется сгибающимся дисплеем диагональю в 7,7 дюйма. Первое отличие новинки от предыдущей модели — тонкое защитное стекло, а не пластик.

Второе — фронтальная камера под экраном. В теории это означает, что от массивных вырезов в панели получится избавиться. Такую технологию, во всяком случае массово, пока никто не использовал — некоторые бренды показывали лишь прототипы.

Ниже — цены других смартфонов Samsung: