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Samsung Galaxy Z Fold 2 может получить особенность, которой пока ни у кого нет
Источник материала: Tut.by
Два известных инсайдера заявили, что Samsung готовит новый смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold 2. Это устройство, возможно, получит технологию, которой пока нет в аппаратах от других брендов.
Об этом
Второе — фронтальная камера под экраном. В теории это означает, что от массивных вырезов в панели получится избавиться. Такую технологию, во всяком случае массово, пока никто не использовал — некоторые бренды показывали лишь прототипы.
Ниже — цены других смартфонов Samsung:
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Гаджет, вероятно, представят в июле или августе.
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