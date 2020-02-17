ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung Galaxy Z Fold 2 может получить особенность, которой пока ни у кого нет

17.02.2020 09:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два известных инсайдера заявили, что Samsung готовит новый смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold 2. Это устройство, возможно, получит технологию, которой пока нет в аппаратах от других брендов.


На фото оригинальный Galaxy Fold

Об этом заявил редактор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах, информацию подтвердил Ice universe. По словам инсайдеров, Galaxy Z Fold 2 выйдет во второй половине года — вероятно, ближе к анонсу серии Note20 — и обзаведется сгибающимся дисплеем диагональю в 7,7 дюйма. Первое отличие новинки от предыдущей модели — тонкое защитное стекло, а не пластик.

Второе — фронтальная камера под экраном. В теории это означает, что от массивных вырезов в панели получится избавиться. Такую технологию, во всяком случае массово, пока никто не использовал — некоторые бренды показывали лишь прототипы.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет, вероятно, представят в июле или августе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кардашьян обвинили в том, что ее дом слишком пустой и скучный. Тогда она показала детскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика