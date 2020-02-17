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Петер Шпулер рассказал, сколько Stadler инвестировал в Беларусь

17.02.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Stadler Group начиная с 2014 года инвестировала в Беларусь около 80 миллионов долларов. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал 16 февраля владелец Stadler Rail Group Петер Шпулер. При этом он отметил, что Stadler Gruop не боится рисков, которые несет работа в Беларуси.

«Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило. Мы вложили уже 80 миллионов евро и продолжаем инвестировать, строимся дальше», — рассказал Шпулер.

Почему же швейцарский бизнес не так охотно приходит в Беларусь? По мнению владельца Stadler, единственная причина — Беларусь не так хорошо знают на Западе. «Я каждый раз [когда приезжаю в Беларусь] стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением. Думаю, в ближайшие годы инвесторов из Швейцарии и вообще Западной Европы станет гораздо больше», — сказал Шпулер.

Владелец Stadler Rail Group рассказал, что на заводе в Фаниполе сейчас трудится около 1 500 человек. Поезда и трамваи, собранные в Беларуси, поставляются как на восток — в Россию, Азербайджан, Грузию, так и на запад — в Норвегию, Словению и Венгрию. Есть у белорусского Stadler контракт на поставку трамваев даже в Боливию.
 
 
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Stadler Group начиная с 2014 года инвестировала в Беларусь около 80 миллионов долларов. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал 16 февраля владелец Stadler Rail Group Петер...
 
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