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Петер Шпулер рассказал, сколько Stadler инвестировал в Беларусь
Источник материала: Партизан
Stadler Group начиная с 2014 года инвестировала в Беларусь около 80 миллионов долларов. Об этом в интервью телеканалу
«Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило. Мы вложили уже 80 миллионов евро и продолжаем инвестировать, строимся дальше», — рассказал Шпулер.
Почему же швейцарский бизнес не так охотно приходит в Беларусь? По мнению владельца Stadler, единственная причина — Беларусь не так хорошо знают на Западе. «Я каждый раз [когда приезжаю в Беларусь] стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением. Думаю, в ближайшие годы инвесторов из Швейцарии и вообще Западной Европы станет гораздо больше», — сказал Шпулер.
Владелец Stadler Rail Group рассказал, что на заводе в Фаниполе сейчас трудится около 1 500 человек. Поезда и трамваи, собранные в Беларуси, поставляются как на восток — в Россию, Азербайджан, Грузию, так и на запад — в Норвегию, Словению и Венгрию. Есть у белорусского Stadler контракт на поставку трамваев даже в Боливию.
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Stadler Group начиная с 2014 года инвестировала в Беларусь около 80 миллионов долларов. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал 16 февраля владелец Stadler Rail Group Петер...
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