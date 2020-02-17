В США более 1100 экс-прокуроров требуют отставки генпрокурора

Стоун был арестован во Флориде в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемоговмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года в США. 10 февраля, прокуратура порекомендовала рассматривавшему дело федеральному суду в Вашингтоне приговорить Стоуна к тюремному сроку продолжительностью от семи до девяти лет.





DW. Однако после того как Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем микроблоге в Twitter, Минюст, стоящий выше Генпрокуратуры, порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру наказания, передает





"Хотя в отдельных случаях политическое лидерство играет роль в правовом преследовании отдельных лиц, для руководителей Минюста неслыханно обходить следующих установленным стандартам прокуроров, чтобы создать преимущества близкому стороннику президента, так как это сделал Уильям Барр в деле Стоуна, - указывают авторы письма. - Ни с кем нельзя обращаться особым образом потому, что он является близким политическим союзником президента. В нашей стране мы все равны перед законом". Указанные обстоятельства требуют, чтобы генпрокурор Барр ушел в отставку, отмечают подписавшиеся, добавляя, однако, что не питают надежды на то, что он именно так и поступит.





При этом авторы письма заявили, что полностью поддерживают четырех прокуроров, которые ушли в отставку в связи с инцидентом, и призывают других сотрудников Минюста проявить подобное мужество и предавать огласке нарушения, с которыми они сталкиваются в своей работе.









Со своей стороны Уильям Барр в интервью телеканалу ABC 14 февраля, не называя конкретно дела Роджера Стоуна, заявил, что из-за твитов Трампа ему "невозможно заниматься своей работой". При этом он добавил, что президент Трамп ни разу не просил его что-либо предпринять в каком-либо уголовном деле".





В свою очередь Трамп написал в Twitter, что он как президент имеет полное право попросить генпрокурора именно об этом, однако решил, пока этого не делать.