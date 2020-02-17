ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витаутас Ландсбергис о БелАЭС: Нужно сопротивление

17.02.2020 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Островецкая АЭС стала одной из главных тем выступления первого руководителя Литвы.

Свое традиционное выступление с балкона Дома подписантов Витаутас Ландсбергис начал с того, что вспомнил о Союзе против Островецкой АЭС, собиравшемся в сейме накануне и упомянул о скандале, связанном с тем, что на церемонию вручения премий на этой неделе в президентский дворец не пустили актрису Викторию Куодите, пишет Delfi.

"Дорогие мои, вчера кое-что произошло. Собрались сотни людей доброй воли и родился антиостровецкий союз. За жизнь Литвы. Интересуйтесь этим, поддерживайте его, расширяйте. Есть смысл, какой? Быть и участвовать", – обратился он к собравшимся.

"А сегодня утром большую радость испытал доктор Йонас Басанавичюс, его навестило такое большое количество молодых людей, школьники Вильнюса и Литвы, потом мы все вместе пошли на кладбище Расу. Ну, а сейчас - мысли приглашенного подписантами оратора. У меня есть паспорт, впустили", – сказал он.

Далее Ландсбергис акцентировал важность Балтийского пути, больше всего – чувство братства. "Давайте помнить, лелеять уроки Балтийского пути. Самым большим уроком тогда было чувство братства, только большой перерыв затянулся. Каждый тогда был братом и сестрой для стоящего рядом. Не проявляли недовольства, якобы рядом стоящий занимает слишком много места (...), не было начальников", – сказал Ландсбергис.

Он упомянул и о скандале Grigeo Klaipėda, связанном с загрязнением залива и призвал оказывать сопротивление АЭС у границы Литвы.

"Только не надо становиться мелочными, не надо мельчать и жадничать. В некоторых компаниях эта жадность уже достигла дна. До дна умирающего Балтийского моря. До превращения Куршского залива в помойную яму. Все ради грязных денег. Я иногда думаю, свиньи, вы свинью, люди, которые так поступают. Бывшие люди, уйдите, пусть придут новые люди", – сказал он.

"А о чем говорит новый конец? Островецкое свинство. Там свиноферма не для одного Швентежериса, а для всего Вильнюса, для всей Литвы. Нужно сопротивление, нужна резистенция. Литва меняется, но слишком медленно. Надо укреплять семью народов, которая уже появилась. Надо найти прекрасное в иммиграции в Литву, из большого города тщеславия в Литву. Некоторые находят этот путь, это прекрасно", – заметил Ландсбергис.

По его словам, Литва сейчас находится на пути поиска, но в то же время заблуждений.

"Мы на пути поиска, но в то же время заблуждений. Очень многие, к сожалению, сбиваются с пути. Был человек, глядь, уже не совсем человек. Толкает своего ближнего в яму, не протягивает ему руку помощи. Толкает в яму саму Родину. Молодежь, будь другой. Это, конечно же, относится ко всем", – сказал он.

Ландсбергис призывал собравшихся чаще встречаться и говорить о лучшей Литве.

"Когда больше людей будут хотеть стать лучше, не злее, Литва станет прекрасной. Пускай 16 февраля станет праздником, который с нами всегда - не только сегодня", – сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Островецкая АЭС стала одной из главных тем выступления первого руководителя Литвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США более 1100 экс-прокуроров требуют отставки генпрокурора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика