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Пьяный водитель погиб, пытаясь уйти от милицейской погони под Минском
Источник материала: Партизан
Водитель погиб, пытаясь скрыться от милицейской погони под Минском, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района во время патрулирования в субботу, 15 февраля, в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении Nissan.
"Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, возникло предположение, что водитель нетрезв. Он предпринял попытку скрыться. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево, отчего и погиб на месте ДТП", - рассказала Чемоданова.
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Водитель погиб, пытаясь скрыться от милицейской погони под Минском, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
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