ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный водитель погиб, пытаясь уйти от милицейской погони под Минском

17.02.2020 09:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Водитель погиб, пытаясь скрыться от милицейской погони под Минском, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района во время патрулирования в субботу, 15 февраля, в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении Nissan.

"Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, возникло предположение, что водитель нетрезв. Он предпринял попытку скрыться. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево, отчего и погиб на месте ДТП", - рассказала Чемоданова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель погиб, пытаясь скрыться от милицейской погони под Минском, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кардашьян обвинили в том, что ее дом слишком пустой и скучный. Тогда она показала детскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика