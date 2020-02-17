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О назначении выборов депутатов в Ланском и Несвижском сельских Советах депутатов в свободных избирательных округах

17.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На основании статьи 95 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по Космовичскому избирательному округу № 8, Ланский сельский Совет депутатов решил назначить выборы депутата Ланского сельского Совета депутатов по Космовичскому избирательному округу № 8 на 17 мая 2020 года.

На основании статьи 95 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по Ольховскому избирательному округу №11, Несвижский сельский Совет депутатов решил назначить выборы депутата Несвижского сельского Совета депутатов по Ольховскому избирательному округу № 11 на 17 мая 2020 года.


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На основании статьи 95 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по Космовичскому избирательному округу №
 
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