ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Масленичную неделю устроят в "Бездежском фартушке"

17.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" в Дрогичинском районе с 20 февраля по 1 марта устроят масленичные гуляния, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музейного комплекса Мария Остапович.

Масленичную неделю устроят в "Бездежском фартушке"

Масштабное прощание с зимой в агрогородке Бездеж проводят уже на протяжении четырех лет. С каждым годом масленичные гуляния вызывают все больший интерес. Ожидается, что в этом году их посетят не менее 12 туристических групп - около 300 человек. Гостям покажут экспозицию музея, угостят ароматным чаем на травах, блинами с различными начинками: макухой, черникой, клюквой, малиной, клубникой, яблоками.

Туристы понаблюдают за процессом сжигания чучела зимы. Им предложат поучаствовать в веселых играх, которыми развлекалась сельская молодежь до середины ХХ века. Например, желающие посоревнуются в скорости поедания блинов, плетении кос с льняными лентами, перетягивании каната, меткости бросания "снежков" и веника на дальность. Также гости поучаствуют в мастер-классах по изготовлению льняных кукол-оберегов.

Мария Остапович обратила внимание, что в последнее время народные праздники, белорусские традиции вызывают повышенный интерес. В частности, в Бездеже ежегодно на Благовещение устраивают "Гуканне вясны". По этому поводу пекут коржики-галёпы в виде лапки аиста и песнями зазывают весну. Известен агрогородок своим старинным обрядом "Стрылка", который проводят в первый день Пасхи. Также множество гостей собирается в музейном комплексе на Купалье.

В "Бездежском фартушке" с начала нынешнего года побывали более 1 тыс. туристов. Их число увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Музей народного творчества помимо белорусов посетили гости из России, Польши и Германии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В музее народного творчества "Бездежский фартушок" в Дрогичинском районе с 20 февраля по 1 марта устроят масленичные гуляния, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Пружанами несколько раз опрокинулся BMW с пьяным водителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика