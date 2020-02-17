Источник материала: Виртуальный Брест

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" в Дрогичинском районе с 20 февраля по 1 марта устроят масленичные гуляния, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музейного комплекса Мария Остапович.





Масштабное прощание с зимой в агрогородке Бездеж проводят уже на протяжении четырех лет. С каждым годом масленичные гуляния вызывают все больший интерес. Ожидается, что в этом году их посетят не менее 12 туристических групп - около 300 человек. Гостям покажут экспозицию музея, угостят ароматным чаем на травах, блинами с различными начинками: макухой, черникой, клюквой, малиной, клубникой, яблоками.

Туристы понаблюдают за процессом сжигания чучела зимы. Им предложат поучаствовать в веселых играх, которыми развлекалась сельская молодежь до середины ХХ века. Например, желающие посоревнуются в скорости поедания блинов, плетении кос с льняными лентами, перетягивании каната, меткости бросания "снежков" и веника на дальность. Также гости поучаствуют в мастер-классах по изготовлению льняных кукол-оберегов.

Мария Остапович обратила внимание, что в последнее время народные праздники, белорусские традиции вызывают повышенный интерес. В частности, в Бездеже ежегодно на Благовещение устраивают "Гуканне вясны". По этому поводу пекут коржики-галёпы в виде лапки аиста и песнями зазывают весну. Известен агрогородок своим старинным обрядом "Стрылка", который проводят в первый день Пасхи. Также множество гостей собирается в музейном комплексе на Купалье.

В "Бездежском фартушке" с начала нынешнего года побывали более 1 тыс. туристов. Их число увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Музей народного творчества помимо белорусов посетили гости из России, Польши и Германии.