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В Могилёве LADA сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Могилёве на проспекте Шмидта произошёл наезд на несовершеннолетнюю.
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Девочка получила травмы и была доставлена в медучреждение.
На прошлой неделе в Пинске произошёл наезд на женщину.
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Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Могилёве на проспекте Шмидта произошёл наезд на несовершеннолетнюю. Как сообщает МВД Беларуси, LADA Vesta, за рулём которой...
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