В Могилёве LADA сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Могилёве на проспекте Шмидта произошёл наезд на несовершеннолетнюю.

Как сообщает МВД Беларуси, LADA Vesta, за рулём которой находился местный житель, сбила на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу. Ребёнок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Девочка получила травмы и была доставлена в медучреждение.

На прошлой неделе в Пинске произошёл наезд на женщину.