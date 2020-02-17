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В Могилёве LADA сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе

17.02.2020 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Могилёве на проспекте Шмидта произошёл наезд на несовершеннолетнюю. 

Как сообщает МВД Беларуси, LADA Vesta, за рулём которой находился местный житель, сбила на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу. Ребёнок пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 

Девочка получила травмы и была доставлена в медучреждение. 

На прошлой неделе в Пинске произошёл наезд на женщину. 

Она переходила дорогу на зелёный свет – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Могилёве на проспекте Шмидта произошёл наезд на несовершеннолетнюю.  Как сообщает МВД Беларуси, LADA Vesta, за рулём которой...
 
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