Председатель Мингорисполкома: УКСы будут строить жилье только для нуждающихся

Директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц познакомил присутствующих с Генпланом Минска, а также рассказал о перспективах развития Минска вместе с шестью городами-спутниками, которые в дальнейшем могут стать домом для 100-120 тысяч минчан. Также он рассказал, что политика города направлена на сохранение усадебной застройки с преображением облика территорий вдоль основных магистралей и транспортных колец.





Чтобы решить проблему с рабочими местами, разрабатывается схема развития производственных предприятий. Планируется постройка экологических предприятий, которые могли бы обеспечить рабочими местами жителей города.





Планируется для всех проспектов и улиц, ведущих из центра к выездам из города сделать улицы-дублеры. Также оговаривалось строительство скоростной магистрали, которая могла бы соединить центр города с Национальным аэропортом. Также в планах – обустройство под зоны отдыха около 2 га парковых территорий и более 50 км вдоль Свислочи.





В ходе обсуждения градостроительной политики, Анатолий Сивак рассказал, что власти города готовятся представить Александру Лукашенко доклад, в котором будет озвучено предложение «не ограничивать людей, которые хотят реконструировать свои усадьбы, за исключением тех территорий частного сектора, где уже принято решение Мингорисполкома о сносе».









В ходе беседы был затронут вопрос, связанный с длительным ожиданием очереди на жилье работников крупных предприятий, таких как МТЗ и Минский моторный завод. Был констатирован тот факт, что похожая ситуация наблюдается и в городской очереди на улучшение жилищных условий.





А.Сивак заявил, что сначала необходимо обеспечить жильем многодетных, а уж затем – очередников. Многодетные должны направляться на строительство в течение года после постановки на учет, но сейчас многим приходится ждать намного дольше. Поэтому УКСы будут строить жилье только для нуждающихся, и увеличат объемы строительства.





Кроме того, предполагается, что после «погашения долгов перед многодетными», половину квадратных метров построенного УКСами жилья будут предлагать очередникам в порядке очереди, а вторую половину «будут предлагать тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы», пишет агентство «Минск-Новости».





В конце встречи участники решили, что подобные мероприятия по решению городских проблем нужно проводить на регулярной основе. Парламентарии пообещали поспособствовать донесению нужной информации о законодательных несовершенствах до высшего государственного уровня.