







Об этом он сказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий в СССР. Внимание на это обратил «Коммерсант».





Арановский заявил, что Россия «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».





По мнению судьи, реабилитация жертв репрессий, предусмотренная законом, — это не возмещение вреда виновником. России незачем брать на себя вину за это, потому что вина социализма «в репрессиях и других непростительных злодеяниях… безмерна и в буквальном смысле невыносима», заявил Арановский.





Он отметил, что Россия должна считаться государством, «непричастным к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве». Судья добавил, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти… оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».





«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизм тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла», — считает Арановский.





meduza.io Он уверен, что восстанавливать справедливость можно не только по вине, «но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», пишет









Напомним, ранее презиент РФ Путин заявил, что считает распад СССР крупнейшей "геополитической катастрофой" 20-ого века.