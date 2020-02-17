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Удачное соседство. Планируем «умные» грядки

17.02.2020 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Удачное соседство. Планируем «умные» грядки
shutterstock.com

Заполняем дневник

Ежегодно рисуйте план посадок, это позволит составить правильный оборот культур. Если вы пробуете вырастить новые виды овощей или подбираете сорта, то запишите, где они посажены, чтобы проследить за поведением растений и оценить урожай. Зафиксируйте результаты, например, понравился ли вам и вашим домашним новый гибрид огурца.

Учитывайте примерный урожай, например, вспомните, надолго ли вам хватило собственного лука и чеснока.

Ваши записи помогут спланировать новые посадки и покупку семян, но при этом не приобретать ничего лишнего.

Удачное соседство. Планируем «умные» грядки
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Растения «дружат»

Выбор овощей обычно довольно велик, а количество грядок о­граниченно. Подберите группы со сходными «интересами» – одинаковыми нормой полива и режимом освещённости, по типу почвы и агротехническим особенностям. Эти растения можно высадить на одной грядке, и такие блоки легко менять местами. Например, картофель хорошо сочетается с бобовыми культурами, морковь полезно посадить на грядке с луком и горохом, капуста будет «дружить» с томатом и укропом.

Не забывайте включать в оборот сидераты, они облегчают обеззараживание почвы, по­зволяют сократить период, когда одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место.

Удачное соседство. Планируем «умные» грядки

Биологический метод защиты

Используйте в посадках одно­летние и многолетние пряные культуры, которые успешно отпугивают вредителей. Например, календула, бархатцы, кориандр, котовник, посаженные рядом с картофелем, могут уберечь от колорадского жука. Мяту, сельдерей, базилик, укроп, шалфей, иссоп полезно сажать рядом с капустой, редисом или репой для отпугивания совок, капустной белянки и других вредителей. Лук и чеснок можно посадить рядом с томатом, огурцом и тыквенными культурами для защиты от паутинного клеща. Кориандр, котовник, горчица, лук, мята отпугивают разные виды тли от всех овощных культур.


Удачное соседство. Планируем «умные» грядки

 
 
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Соблюдайте севооборот: это позволит уменьшить вынос питательных веществ из почвы, сократить возникновение болезней и собрать щедрый урожай.
 
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