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В Щучинском районе Fiat переехал лежащего на дороге мужчину
Источник материала: Tut.by
Автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину под Щучином,
Авария произошла 15 февраля, около 06.00, вблизи деревни Мицари. Установлено, что 23-летняя водитель Fiat в условиях тумана ехала по трасе М6 Минск — Гродно в сторону областного центра. На 214-м километре дороги она совершила наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода.
В результате ДТП 34-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Авария произошла 15 февраля, около 06.00, вблизи деревни Мицари.
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