В Щучинском районе Fiat переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину под Щучином, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 15 февраля, около 06.00, вблизи деревни Мицари. Установлено, что 23-летняя водитель Fiat в условиях тумана ехала по трасе М6 Минск — Гродно в сторону областного центра. На 214-м километре дороги она совершила наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода.

В результате ДТП 34-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.