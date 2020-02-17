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В Щучинском районе Fiat переехал лежащего на дороге мужчину

17.02.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину под Щучином, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла 15 февраля, около 06.00, вблизи деревни Мицари. Установлено, что 23-летняя водитель Fiat в условиях тумана ехала по трасе М6 Минск — Гродно в сторону областного центра. На 214-м километре дороги она совершила наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода.

В результате ДТП 34-летний мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла 15 февраля, около 06.00, вблизи деревни Мицари.
 
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