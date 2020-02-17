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На «единого» кандидата от оппозиции претендует 6 человек

17.02.2020 11:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Закончился срок подачи документов на участие в праймериз от демократических сил. Окончательный список претендентов будет обнародован 4 марта.

Об этом сообщает на свой странице в соцсети Фейсбук координатор штаба по проведению праймериз Игорь Борисов.

По его информации, до 16 февраля на участие в праймериз подали заявки шесть представителей демократических сил. В числе претендентов: Павел Северинец, Юрий Губаревич, Николай Козлов, Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая и экс-председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

Не собрал положенные 200 подписей и опоздал подать документы бизнесмен из Фаниполя Владимир Усеня. Однако он будет помогать оппозиции в дальнейших действиях по организации праймериз.

Каждый претендент должен поставить свою подпись под списком ценностей Конгресса демократических сил и перечислить 500 евро, которые пойдут на организацию «Народного голосования».

Участник праймериз также должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры. Другие требования:

  • защита социальных и экономических прав белорусов;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • зазвитие белорусского языка и культуры;
  • уважение прав верующих и поддержка традиционных взглядов на семью и общество.  

Напомним, 27 января представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

«Оппозиция объединилась для выбора единого кандидата на президентских выборах впервые за 15 лет - с 2005 года. Мы согласились, что независимо от того, кто будет избран единым кандидатом, мы все вместе будем работать на его поддержку и не будем выдвигать или поддерживать другого», - заявил председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Экс-кандидат палаты представителей Анна Канопацкая 10 февраля опубликовала основные тезисы своей программы участника праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь.

После объявления списка кандидаты буду «зарабатывать» баллы, единого кандидата от оппозиции определят на конгрессе (на который участники внесли деньги) во второй половине мая.

 
 
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Закончился срок подачи документов на участие в праймериз от демократических сил. Окончательный список претендентов будет обнародован 4 марта.
 
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