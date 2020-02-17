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На «единого» кандидата от оппозиции претендует 6 человек
Источник материала: БДГ
Закончился срок подачи документов на участие в праймериз от демократических сил. Окончательный список претендентов будет обнародован 4 марта.
Об этом
По его информации, до 16 февраля на участие в праймериз подали заявки шесть представителей демократических сил. В числе претендентов: Павел Северинец, Юрий Губаревич, Николай Козлов, Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая и экс-председатель партии БНФ Алексей Янукевич.
Не собрал положенные 200 подписей и опоздал подать документы бизнесмен из Фаниполя Владимир Усеня. Однако он будет помогать оппозиции в дальнейших действиях по организации праймериз.
Каждый претендент должен поставить свою подпись под списком ценностей Конгресса демократических сил и перечислить 500 евро, которые пойдут на организацию «Народного голосования».
Участник праймериз также должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры. Другие требования:
Напомним, 27 января представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ)
«Оппозиция объединилась для выбора
Экс-кандидат палаты представителей Анна Канопацкая 10 февраля
После объявления списка кандидаты буду «зарабатывать» баллы, единого кандидата от оппозиции определят на конгрессе (на который участники внесли деньги) во второй половине мая.
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Закончился срок подачи документов на участие в праймериз от демократических сил. Окончательный список претендентов будет обнародован 4 марта.
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