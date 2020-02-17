«Офицер и шпион». Что хотел сказать Роман Полански своим новым фильмом

Источник материала: Аргументы и факты

Новый фильм Романа Полански «Офицер и шпион» на 76-м Венецианском кинофестивале осенью 2019 года критики приняли с восторгом. В феврале картина вышла в прокат.

Знатоки кино писали об этом историческом триллере, основанном на реальных событиях и рассказывающем о суде над Альфредом Дрейфусом – французском еврее, обвиненном в шпионаже в пользу Германской империи в 1884 году, очень много. Например, известный кинокритик Антон ДОЛИН назвал картину «возможно, самой важной в карьере Полански»: «Офицер и шпион» (также могут быть названия «Я обвиняю», «Дело Дрейфуса») – фильм настолько многослойный и всеобъемлющий, что о нем хочется написать не рецензию, а сразу книгу. В том числе потому, что его структура, при всей сложности затронутых тем, прямолинейна, прозрачна и внятна. Французское кино многократно обращалось к этой трагической странице истории – первым за нее взялся Жорж Мельес. Однако фундаментального, заслуживающего включения в учебники фильма о легендарном процессе Альфреда Дрейфуса, который был несправедливо обвинен в шпионаже, - до сих пор не существовало. Теперь такая картина есть, и за это надо благодарить Романа Полански.

Это зрелая, классическая работа художника, который достиг спокойного понимания фундаментальных истин, приходящего с возрастом и опытом. Но не только. Это еще и энергичный, твердый, умный, необходимый в мире постправды фильм. Как бы странно это ни прозвучало, но такое впечатление, что режиссер шел к нему всю свою жизнь. Роману Полански 86 лет, его все еще хотят экстрадировать в Америку по обвинениям в изнасиловании полувековой давности, а Лукреция Мартель, глава Венецианского фестиваля-2019, где состоялась премьера фильма «Офицер и шпион» о деле Дрейфуса, сказала, о лично поздравлять режиссера с победой не будет».

Надо заметить, что «Офицер и шпион» - фильм для искушенной публики, которая обладает энциклопедически и знаниями, умеет считывать смыслы и проводить параллели. Зрителям, которые, допускаем, могут не знать, кто такой Полански, непонятно, зачем сегодня браться за тему с двухвековой историей. Есть мнения, что современное общество испытывает массу проблем, которые и нужно освещать! Опять эта ошибка буквального восприятия произведения искусства.

Зато интеллектуалы торжествуют: символов в картине режиссера-«изгоя» хоть отбавляй. Во-первых, картина наполнена различными цитатами. Что за чудо их находить и складывать свой пазл: «от клаустрофобных портретов Энгра до переливающихся солнечным светом пленэров Мане, от братских могил Курбе до интимистской оды радости Кайботта, от кабацкого угара Тулуз-Лотрека до вечного одиночестива Писарро», как написала известный кинокритик Зинаида Пронченко, считающая фильм «Офицер и шпион» лучшей картиной, которую за долгие годы снял Роман Полански.

Фактически дело Дрейфуса, к которому обратился Полански, стало первым примером, когда гражданское общество смогло добиться от государства пересмотра несправедливого приговора. И да, когда смотришь фильм, понимаешь, как актуальна истина: «Не зарекайся!» Будь ты стопроцентно кристалльно чист и порядочен, все равно не можешь быть застрахован от того, что тебя не оговорят или не сделают виноватым в том, о чем ты даже не имеешь представления. Современность таких примеров демонстрирует множество. А переломить ситуацию может только неравнодушие. Аполитичность сегодня фактически синоним равнодушия.