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На трех заправках в Гродненской области автомобилистам недоливали топливо

17.02.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трех автозаправочных станциях Гродненской области потребителям недоливали топливо. Об этом сообщили в областной инспекции Госстандарта.


Фото: paulbr75, pixabay.com

В декабре 2019 года и в январе 2020 года инспекция провела мониторинги автозаправочных станций по вопросу отпуска топлива потребителям, а также по вопросу качества реализуемого топлива.

По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС области, несоответствий по качеству специалисты не установили, однако выявили недолив.

— На двух автозаправочных станциях ИООО «Лукойл Белоруссия», расположенных в Лиде и Лидском районе, и АЗС СООО «Юнайтед Компани» в Ошмянском районе, 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую, что привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 литров, — проинформировали в инспекции.

 
 
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В декабре 2019 года и в январе 2020 года инспекция провела мониторинги автозаправочных станций по вопросу отпуска топлива потребителям, а также по вопросу качества...
 
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