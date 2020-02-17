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Брестское «Динамо», БАТЭ и другие клубы узнали соперников в первом туре ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси. В первом туре БАТЭ сыграет в гостях с РЦОР-БГУ, а брестское «Динамо» примет «Смолевичи».
Солигорский «Шахтер» сыграет дома против «Торпедо-БелАЗ», а минское «Динамо» сразится с брестким «Рухом».
В других матчах сыграют «Белшина» и «Минск», «Слуцк» и «Славия», «Ислочь» и «Неман», а также «Витебск» и «Городея».
Чемпионат стартует 19 марта.
В скором времени будет опубликован полный календарь чемпионата.
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В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси. В первом туре БАТЭ сыграет в гостях с РЦОР-БГУ, а брестское «Динамо» примет «Смолевичи».
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