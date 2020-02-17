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Брестское «Динамо», БАТЭ и другие клубы узнали соперников в первом туре ЧБ по футболу

17.02.2020 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси. В первом туре БАТЭ сыграет в гостях с РЦОР-БГУ, а брестское «Динамо» примет «Смолевичи».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Солигорский «Шахтер» сыграет дома против «Торпедо-БелАЗ», а минское «Динамо» сразится с брестким «Рухом».

В других матчах сыграют «Белшина» и «Минск», «Слуцк» и «Славия», «Ислочь» и «Неман», а также «Витебск» и «Городея».

Чемпионат стартует 19 марта.

В скором времени будет опубликован полный календарь чемпионата.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси. В первом туре БАТЭ сыграет в гостях с РЦОР-БГУ, а брестское «Динамо» примет «Смолевичи».
 
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