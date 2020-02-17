|
Студент повесился в гомельском общежитии
Источник материала: Партизан
В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа.
Парня без признаков жизни нашли в туалете общежития.
Трагедия произошла ночью 13 февраля. Учащегося третьего курса отделения «Электронные вычислительные средства» обнаружил в петле сосед по комнате.
Известно, что молодой человек родом из Калинковичей.
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит по факту смерти проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)