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Студент повесился в гомельском общежитии

17.02.2020 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа.



Парня без признаков жизни нашли в туалете общежития.

Трагедия произошла ночью 13 февраля. Учащегося третьего курса отделения «Электронные вычислительные средства» обнаружил в петле сосед по комнате.

Известно, что молодой человек родом из Калинковичей.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит по факту смерти проверку.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа.
 
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