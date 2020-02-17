Системы видеонаблюдения появятся в минских лифтах

Те лифты, которые заменят в 2020 году, будут полностью оснащены необходимым оборудованием для работы видеонаблюдения, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергея Рубанова.
Что касается лифтов, обновленных в 2018 и 2019 гг., прорабатывается возможность запуска и там системы видеонаблюдения.
Замена лифтов со сверхнормативным сроком работы в столице должна быть завершена в 2020 г. Для этого в жилфонде необходимо установить еще 2095 новых кабин.