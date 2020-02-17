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Системы видеонаблюдения появятся в минских лифтах

17.02.2020 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Системы видеонаблюдения появятся в минских лифтах
Фото из открытых источников

Те лифты, которые заменят в 2020 году, будут полностью оснащены необходимым оборудованием для работы видеонаблюдения, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергея Рубанова.

Что касается лифтов, обновленных в 2018 и 2019 гг., прорабатывается возможность запуска и там системы видеонаблюдения.

Замена лифтов со сверхнормативным сроком работы в столице должна быть завершена в 2020 г. Для этого в жилфонде необходимо установить еще 2095 новых кабин. 

Системы видеонаблюдения появятся в минских лифтах
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Теги: Минск
 
 
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При замене лифтового оборудования в жилфонде устанавливают новые кабины, оснащенные видеокамерами. Однако пока не все камеры подключены.
 
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