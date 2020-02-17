Системы видеонаблюдения появятся в минских лифтах

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Те лифты, которые заменят в 2020 году, будут полностью оснащены необходимым оборудованием для работы видеонаблюдения, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергея Рубанова.

Что касается лифтов, обновленных в 2018 и 2019 гг., прорабатывается возможность запуска и там системы видеонаблюдения.