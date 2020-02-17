О ситуации с бюджетом и зарплатах — Лукашенко принял с докладом министра финансов

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра финансов Максима Ермоловича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в первую очередь поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

«Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в этом году — как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года — как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете», — сказал Президент.

Он также поинтересовался, как исполняется бюджет по основным статьям. «Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета», — спросил глава государства.

Александр Лукашенко также попросил доложить о предложениях по изменениям на страховом рынке: «Не забудьте сказать о «Белгосстрахе», страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению».

Максим Ермолович доложил, что исполнение бюджета 2019 года по всем показателям, как доходам, так и расходам, сложилось выше, чем планировалось. «Сформирован дополнительный профицит бюджета. В целом профицит консолидированного бюджета составил Br3,1 млрд. И мы продолжили за два года накапливать рублевые остатки средств бюджета, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности для устойчивого исполнения бюджета в будущем, — сказал министр. — Кроме того, валютные остатки на счетах Министерства финансов существенно увеличились. Это позволяет нам по валютным обязательствам иметь запас прочности».

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