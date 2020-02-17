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Сколько коронавирус и другие вирусы живут вне организма? Инфографика

17.02.2020 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сколько коронавирус и другие вирусы живут вне организма? Инфографика
АиФ

В последний день 2019 года ВОЗ получила уведомление о нескольких случаях пневмонии, зарегистрированных в китайском городе Ухане провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса, который раньше не выявлялся у людей. Он стал известен под названием 2019-nCoV или «новый коронавирус», в СМИ его также называли «китайским коронавирусом». 11 февраля ВОЗ дала официальное название заболеванию, вызванному этим коронавирусом: COVID-19 (расшифровывается как «corona virus disease 2019»).

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2019-nCoV является респираторным вирусом и может передаваться от человека к человеку. Он распространяется преимущественно во время тесного контакта с больным через капли, выделяемые из его дыхательных путей, например, при кашле или чихании.

По данным ВОЗ, коронавирус не очень устойчив: его можно убить при помощи простых дезинфицирующих средств. Однако длительность его выживания на поверхностях пока точно не установлена. По предварительным данным, 2019-nCoV может сохранять жизнеспособность на протяжении нескольких часов.

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн заявляет, что коронавирус может выживать вне организма человека в течение нескольких дней. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов — до пяти дней. Однако, по его словам, 2019-nCoV сохраняет устойчивость только на поверхностях, в воздухе он оставаться не может.

Смотрите в инфографике "АиФ", насколько устойчив коронавирус 2019-nCoV по сравнению с другими вирусами.

 
 
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Смотрите в инфографике "АиФ", насколько устойчив коронавирус 2019-nCoV по сравнению с другими вирусами.
 
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