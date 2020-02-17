На трассе М1 мужчина дважды попал под колеса машин

Источник материала: Виртуальный Брест

На трассе М1 мужчину сбила фура, а потом наехала легковушка: пешеход погиб на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.





Авария на 141-м км автодороги М1 произошла 16 февраля после 23.00. "54-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом сбил находившегося на проезжей части мужчину. Спустя не более пяти минут 32-летний водительVolvo S60 совершил наезд на лежавшего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб", - проинформировали в УГАИ.

Всего за минувшие выходные в республике произошло более 400 аварий с материальным ущербом, 10 человек получили травмы, 2 погибли. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 141 водитель.