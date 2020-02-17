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Лукашенко спросил министра финансов о зарплатах бюджетников

17.02.2020 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко спросил министра финансов о зарплатах бюджетников

Принимая с докладом министра финансов Максима Ермоловича, президент Беларуси вновь коснулся темы зарплаты бюджетников.

«Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в этом году - как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года - как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете», - сказал президент.

Он также поинтересовался, как обстоят дела с зарплатами бюджетников.

«Выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили?», - спросил Лукашенко.

Он отметил, что в СМИ на данную тему появляются разные публикации, но хотелось бы знать, как идут дела на самом деле.

«И по остальным вопросам финансирования из бюджета», - спросил глава государства максима Ермоловича.

Напомним, в Беларуси вступил в силу указ №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым была упрощена структура выплат. По новой системе начислять зарплату работникам бюджетной сферы начали с 1 января 2020 года.

В конце прошлого года Александр Лукашенко пообещал, что новая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы. Президент Беларуси тогда заверил, что зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Однако после январской зарплаты некоторые бюджетники пожаловались на то, что у них зарплата стала ниже. 

 
 
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Принимая с докладом министра финансов Максима Ермоловича, президент Беларуси вновь коснулся темы зарплаты бюджетников.
 
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