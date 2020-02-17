Экс-директор Пружанского завода радиодеталей приговорен к семи годам колонии за взятки

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В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении бывшего директора Пружанского завода радиодеталей, передает корреспондент БЕЛТА.





Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев в открытом заседании уголовное дело, признало бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере - то есть по части 3. ст. 430. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.