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Экс-директор Пружанского завода радиодеталей приговорен к семи годам колонии за взятки
17.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В суде Московского района Бреста сегодня огласили
Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев в открытом заседании уголовное дело, признало бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере - то есть по части 3. ст. 430. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.
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В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении бывшего директора Пружанского завода радиодеталей, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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