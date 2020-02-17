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Экс-директор Пружанского завода радиодеталей приговорен к семи годам колонии за взятки

17.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении бывшего директора Пружанского завода радиодеталей, передает корреспондент БЕЛТА.

Экс-директор Пружанского завода радиодеталей приговорен к семи годам колонии за взятки

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев в открытом заседании уголовное дело, признало бывшего руководителя виновным в получении взятки в особо крупном размере - то есть по части 3. ст. 430. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

 
Теги: Брест
 
 
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  В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении бывшего директора Пружанского завода радиодеталей, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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