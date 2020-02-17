«Чтобы каждый год не стоять на коленях» — Лукашенко пояснил, зачем Беларусь покупает нефть в других странах

Источник материала: Горецкий вестник

Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.





Во время переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин усомнился, зачем белорусской стороне покупать нефть в других странах. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?» — спросил он.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. «Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях, — пояснил глава государства. — Так быть не должно, и так не будет».

Президент подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. «Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», — заявил он.

«В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — предупредил Александр Лукашенко.

Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». «Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — рассказал Президент. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы.

Для поставок также задействуют балтийские порты. Здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты. «Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион», — раскрыл схему Новополоцкого НПЗ глава государства. Таким же образом сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией Украину и частично страны Евросоюза.