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Зезюлин Павел Павлович. Это моя память

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Зезюлин Павел Павлович. Это моя память
Зезюлин Павел Павлович

 Дата и место рождения: 21.11.1924 г.

 Место работы: Старобудская восьмилетняя школа

 Воинское звание: старший сержант

 Боевой путь:
г. Жлобин —
Киев-
Львов-
Сандомирский плацдарм

 Место проживания: п.Боец

 Место захоронения:
д. Старая Буда

 

Листаю Книгу Памяти, смотрю на лица, имена героев и просто участников войны. И заостряю свое внимание на одной фотографии, под которой стоит надпись Зезюлин Павел Павлович. Более того в нашей деревне живет его дочь Семененко Н.П. К ней и обратились, чтобы подробнее узнать о жизненном пути этого человека.

Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Павловичу  Зезюлину было всего 17 лет. Поэтому, при всем желании попасть в действующую армию он не мог. Но когда пришло время освобождения, П.П.Зезюлин пошел на фронт добровольцем. Потерпев неудачу в ОрловскоКурской битве, в которой фашисты мечтали взять реванш за поражение в Сталинграде, и потеряв Брянск, противник закрепился на заранее подготовленных позициях под Гомелем на реках Сож и Днепр. П.П.Зезюлин вместе с некоторыми односельчанами принимал участие в освобождении Буда-Кошелевского и Жлобинского районов от немецко-фашистских захватчиков. Особенно тяжелым показался ему бой на Днепре, под Жлобином. Было начало зимы. Враг оставался по-прежнему сильным и без боя не оставлял ни одной позиции. Казалось, вода в реке закипает от раскаленного метала. Но даже яростное сопротивление врага не могло спасти его от разгрома. Потом был Львов. Именно здесь за проявления мужества и героизм получил сержант стрелковой роты два ордена Славы. А затем был путь на заход, тяжелые бои на Сандомирском плацдарме.

Когда переправлялись через реку Вислу, П.П.Зезюлин был ранен в голову. Так как он был всегда среди тех, кто первыми переправлялись на другой берег и вызывали огонь на себя. За тот бой он получил медаль «За отвагу». Даже здесь в медсанбате он не может долго лечиться, когда нужно было гнать врага со своей земли. Он самовольно покидает госпиталь, чтобы пойти с товарищами дальше. Бои с отступающим врагом были очень тяжелыми и кровопролитными. Вскоре П.П.Зезюлин получает второе ранение. После долгого лечения в госпитале старший сержант Зезюлин возвращается на родину. За то, что ценою своего здоровья и своей жизни защищал нас и нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, Зезюлин П.П. награжден медалью «За победу над Германией». Жесткие события настолько запали в душу Павла Павловича, что почему-то он не любил вспоминать их, и с большой неохотой рассказывал своим дочерям, внукам, воспитанникам. Потому что душа разрывалась болью за тех, кто не дожил до этого святого Дня Победы. И всегда говорил с волнением в голосе, что мы, не знавшие войны, не должны забывать о тех, кто отдал жизнь в борьбе с врагами. После войны Павел Павлович оканчивает Гомельский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова. И всю свою жизнь посвящает воспитанию подрастающего поколения. Сначала учителем географии, химии, биологии. В 1950 году начал работать учителем Старобудской школы. В 1960 году за отличные успехи в области народного образования удостоен знака «Выдатнік народной асветы». В 1962 году был назначен заместителем директора этой же школы, затем директором Глазовской СШ. В 1965 году возвращается в родную деревню и до 1983 года работает директором Старобудской школы. Даже после ухода на заслуженный отдых П.П.Зезюлин остается работать учителем в своей родной школе до 1988 года. Проработал 38 лет в школе. Так что, не один педагог обязан Павлу Павловичу своим становлением, благодарны за помощь и отцовскую заботу.

Зезюлин Павел Павлович. Это моя память
Зезюлин Павел Павлович. Это моя память
Зезюлин Павел Павлович. Это моя память
Зезюлин Павел Павлович. Это моя память
Зезюлин Павел Павлович. Это моя память

Серебряная Нина Владимировна, Старобудская сельская библиотека

Стиль и орфография автора сохранены

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Зезюлин Павел Павлович  Дата и место рождения: 21.11.1924 г.  Место работы: Старобудская восьмилетняя школа  Воинское звание: старший сержант  Боевой...
 
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