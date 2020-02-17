«Вызовов и угроз не становится меньше» – у Президента обсудили ситуацию на белорусской границе

Источник материала: Кировец

Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА .

Александр Лукашенко отметил, что пограничная безопасность — важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение Президента выносится решение на охрану границы. «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», — констатировал глава государства.





По его словам, растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности. «Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, — заявил Президент. — Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ».

Александр Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», — заметил он.

В прошлом году Президент принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил глава государства.







Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, какие основные проблемные вопросы его ведомство намерено решать в этом году и как ведется работа по созданию нормальных условий, в том числе бытовых, для пограничников и их семей. «Что необходимо еще сделать сегодня и завтра для более эффективного функционирования пограничных войск?» — спросил Президент.

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сегодня решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА .







Как рассказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед ведомством стоят, в частности, задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры, продолжению демаркации белорусско-украинской границы. «В прошлом году численность нашего ведомства была увеличена. Мы создали шесть полноценным маневренных групп, ввели в строй две пограничные заставы на украинском направлении», — добавил он.

В Госпогранкомитете отметили, что обстановка на белорусской границе в прошлом году оставалась стабильной и прогнозируемой. За нарушение законодательства о госгранице были задержаны около 4 тыс. лиц. Из них более 370 человек — нарушители государственной границы, что почти наполовину ниже показателя 2018 года.

Причем снижение количества задержанных нарушителей границы отмечено на всех направлениях. «Это связано с наращиванием плотности охраны границы за счет увеличения штатной численности органов пограничной службы, а также сигнализационного прикрытия рубежей. Также этому способствовала активная профилактика правонарушений», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, добавили в комитете, территория Беларуси по-прежнему используется для транзита незаконных мигрантов и наркотрафика. Пограничники в прошлом году пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 организатора и пособника. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 1 т наркотиков — в два раза больше, чем в 2018 году.

«В 2019 году продолжались работы по демаркации границы с Украиной. Всего обозначено более 548 км границы (осталось — около 536 км), установлено более 1,1 тыс. пограничных знаков (осталось — 431)», — отметили в Госпогранкомитете.