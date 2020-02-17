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На трассе М1 фура сбила пешехода, а через пять минут его переехала легковушка. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
Два автомобиля сбили мужчину в Брестской области. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
Первый наезд произошел 16 февраля, в 23.04. Установлено, что 54-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 141-м километре дороги сбил находившегося на проезжей части 41-летнего пешехода. Примерно через 5 минут лежавшего мужчину переехал легковой Volvo, за рулем которого находился 32-летний водитель.
В результате наездов пешеход от полученных травм умер.
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Происшествие случилось ночью 16 февраля в Брестской области.
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