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Многодетная мама честно рассказывает, как менялось ее тело после родов

17.02.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме»: если после рождения ребенка вы занялись спортом, а в результате приобрели не только отличную фигуру, но и любимое хобби — ждем ваших историй! Первой о себе рассказывает многодетная мама Инна Колтан: в 38 лет, после третьего декрета, она всерьез увлеклась тренажеркой и сбросила 6 кг за 4,5 месяца.


Фото: из личного архива героини. Так Инна выглядит, сбросив 6 кг

Для участия до 2 марта присылайте свою фотографию, а также развернутую историю на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мама в форме». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф. И. О., город, мобильный телефон. Подробные правила читайте по ссылке.

— Мне 38 лет. Замужем. Воспитываю дочку (17 лет) и двух сыночков (4 и 9 лет).

Мой путь к стройности начался довольно давно: еще школьницей я пыталась худеть, прибегая к диетам и домашним тренировкам вроде прыжков на скакалке и приседаний. Но худышкой никогда не была. Завидовала своим сверстницам, которые хвастались тонкой талией.

В 20 лет я родила дочь. На удивление, моя фигура не изменилась, более того, я даже похудела. Бессонные ночи, бесконечная суета давали о себе знать. Ребенок пошел в сад, стало полегче — и увеличение веса не заставило себя ждать. В 2002 году я весила 58 кг, в 2006 — 68 кг. Это была катастрофа! Я безнадежно пыталась худеть: устраивала разгрузочные дни, очищала кишечник, сидела на овощной диете. Уходили 1−2 кг, а потом возвращались в двойном размере. Пробовала калланетику: нравилось, но ушли только 3−4 кг.


Фото: из личного архива героини. 2005 год, Инна после рождения первого ребенка

В 28 лет я стала мамой во второй раз. Вес снова падает — до 58 кг: кормление грудью, безмолочная диета (так как ребенок был аллергиком), снова бессонные ночи… Но с выходом из декрета растет — 64 кг. На этот раз записалась на стриппластику: ездила из деревни и в дождь, и в снег в Минск. Дикое стремление похудеть дает результаты: сбросила 5 кг, а еще приобрела гибкость и пластику. Я — счастлива!

И тут, в 2015 году, в 34 года, я снова становлюсь мамой. Фигура опять меняется. Даже не хочется вспоминать: к бессонным ночам и безмолочной диете добавилась безглютеновая (ребенок был аллергиком). Я похудела так, что на меня страшно было смотреть. Когда вынужденная диета закончилась, я с радостью вернулась к обычному питанию: конфетки, прянички, булочки, котлетки — и увеличилась до 64 кг.


Фото: из личного архива героини. Инна в третью беременность

Пыталась делать упражнения дома. Сдерживала себя в питании, но безуспешно. Записалась на восточные танцы, оставив детей с подругой, — но мысли о том, как они там, на занятиях не давали покоя. Кроме того, вернувшись домой, приходилось наверстывать упущенное: всех накормить, уроки сделать, спать уложить, «ссобойки» собрать. Через три месяца клуб закрылся. Меня охватили грусть и тоска.

В 2018 году я вышла на работу. Жизнь переворачивается с ног на голову, времени ни на что не хватает: работа, готовка, уборка, уроки, часто болеющий ребенок, первая любовь у дочери! Караул! Впрочем, как бывает у многих (не только многодетных) мам.

Доходит до того, что я не могу смотреть на себя в зеркало. Запавшие глаза, вечное желание выспаться и (простите) пожрать, торчащий живот, огромная попа делали меня несчастной и не уверенной в себе женщиной. И тут мне вспомнились слова подруги: о том, как она ходила в тренажерный зал и приобрела чудо-фигуру…


Фото: из личного архива героини

В октябре 2019 года решилась попробовать. Тренер подобрала упражнения, рассказала мне о правильном питании. Я отправляла ей фото каждого блюда, которое съедала. Месяц я ходила в зал трижды в неделю, потом — по два раза. За первый месяц сбросила 3 кг, потом теряла по 1 кг в месяц. Пропал животик, руки стали рельефнее. Я полюбила свое отражение в зеркале. Почувствовала внимание противоположного пола. Обновила гардероб.

Я снова счастлива! Да, сложностей хватало: начиная с финансовых (тренер — это недешево) и заканчивая вечным желанием моих коллег накормить меня булочками, свиными котлетками и конфетками (но я очень люблю своих коллег). Прибегала с работы уставшая, на ходу готовила ужин и летела на тренировку. Я однажды спросила у тренера: «Настя, а когда уже будет не больно делать упражнения?» — она ответила: «Никогда!» После дома меня ждали машинки, паровозики, уроки — а еще приготовить себе пп-ужин и «ссобоечку» на работу. Готовила отдельно детям, мужу и себе.


Фото: из личного архива героини

Итого за 4,5 месяца я, 38-летняя многодетная мама, сбросила 6 кг — и вешу 57 кг при росте 161 см. И если хочется вечером после работы полежать на диванчике, а за окном непогода, я говорю себе любимую фразу по жизни: «Встала и пошла!» И вот я уже иду, и даже бегу. Всем желаю терпения и упорства в достижении своей цели. Потому что «кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины».

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Теги: Минск
 
 
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Первой о себе рассказывает многодетная мама Инна Колтан, которой сбрасывать вес пришлось три раза.
 
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