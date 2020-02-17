ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек

17.02.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию образования Кировского района, детская библиотека-филиал совместно с центральной библиотекой провели для читателей бульвар талантов «Знай наших». Его посетили учащиеся СШ №2 им.К.П.Орловского.

Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек

В фойе библиотеки были оформлены тематические площадки: «Город художников» и «Лаборатория волшебства», на которых размещены  мольберты с работами учащихся Детской школы искусств Полины Климович, Екатерины-Георгии Савельевой , Алины Потяговой . Изделия ручной работы вышивку, бисероплетение представила семья Натальи Кальченко, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов  провела библиотекарь Оксана Дьякова.   


Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек


Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек


Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек

Мероприятие началось с истории образования и становления нашего района, затем вниманию участников была представлена электронная презентация «Пять причин посетить кировский район». Кировщина – край очень богатый на творческие таланты, в том числе и литературные.  Живет себе человек, волнуется за день завтрашний, и не догадывается, что здесь жили когда-то и теперь живут талантливые люди, которые прославили и прославляют нашу Кировскую землю в своих произведениях.


Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек


Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек

С творчеством Ядвигина Ш., Владимира Соломахо, Янки Козеко и др. ребята познакомились прослушав обзор литературы «Знаменитые земляки Кировщины», который провела библиограф центральной библиотеки Диана Лебедева.

По словам заведующей детской библиотекой-филиалом Натальи Черенкевич, на протяжении недели в библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «Ганарымся мы гісторыяй сваёй». Читатели знакомились с представленной на выставке литературой посвященной  этапам становления района и творчеству земляков. Также на выставке была представлена вся палитра краеведческих изданий, подготовленных и выпущенных сотрудниками библиотеки. Особым спросом у читателей пользовался сборник  «Легенды Кировского края».

 

      

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках мероприятий, посвященных 85-летию образования Кировского района, детская библиотека-филиал совместно с центральной библиотекой провели для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вор бежал из магазина, но на его пути оказался человек с тележкой продуктов. Вот, что было дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика