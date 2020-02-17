Бульвар талантов «Знай наших» проведен для читателей библиотек

Источник материала: Кировец

В рамках мероприятий, посвященных 85-летию образования Кировского района, детская библиотека-филиал совместно с центральной библиотекой провели для читателей бульвар талантов «Знай наших». Его посетили учащиеся СШ №2 им.К.П.Орловского.





В фойе библиотеки были оформлены тематические площадки: «Город художников» и «Лаборатория волшебства», на которых размещены мольберты с работами учащихся Детской школы искусств Полины Климович, Екатерины-Георгии Савельевой , Алины Потяговой . Изделия ручной работы вышивку, бисероплетение представила семья Натальи Кальченко, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов провела библиотекарь Оксана Дьякова.



















Мероприятие началось с истории образования и становления нашего района, затем вниманию участников была представлена электронная презентация «Пять причин посетить кировский район». Кировщина – край очень богатый на творческие таланты, в том числе и литературные. Живет себе человек, волнуется за день завтрашний, и не догадывается, что здесь жили когда-то и теперь живут талантливые люди, которые прославили и прославляют нашу Кировскую землю в своих произведениях.













С творчеством Ядвигина Ш., Владимира Соломахо, Янки Козеко и др. ребята познакомились прослушав обзор литературы «Знаменитые земляки Кировщины», который провела библиограф центральной библиотеки Диана Лебедева.

По словам заведующей детской библиотекой-филиалом Натальи Черенкевич, на протяжении недели в библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «Ганарымся мы гісторыяй сваёй». Читатели знакомились с представленной на выставке литературой посвященной этапам становления района и творчеству земляков. Также на выставке была представлена вся палитра краеведческих изданий, подготовленных и выпущенных сотрудниками библиотеки. Особым спросом у читателей пользовался сборник «Легенды Кировского края».