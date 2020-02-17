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Наоми Осака появилась в ролике к Олимпийским играм в Токио

17.02.2020 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. «Объединённые одним чувством» – девиз предстоящих Олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наоми Осака появилась в ролике к Олимпийским играм в Токио

Слоган утверждён организационным комитетом.

Почему именно United by emotion?

Как рассказали организаторы, момент, когда весь мир будет делиться своими чувствами от главных стартов четырёхлетия, наступит уже совсем скоро. 

Наоми Осака появилась в ролике к Олимпийским играм в Токио

До Игр остаётся 5 месяцев. 17 февраля в сети появился сопроводительный ролик к Олимпиаде, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.  

Наоми Осака появилась в ролике к Олимпийским играм в Токио

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.   

Люди в материале: Наоми Осака

 
 
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Новости мира. «Объединённые одним чувством» – девиз предстоящих Олимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Слоган утверждён...
 
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