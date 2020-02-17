Источник материала: Кировец

С 17 по 21 февраля 2020 года на территории Могилевской области проводится профилактическая акция «Безопасными дорогами детства». В 2019 году на территории Могилевской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 ребенок погиб и 52 получили травмы. Уже в январе текущего года в 6 дорожных происшествиях пострадали 5 детей, 1 ребенок погиб.





По словам начальника ОГАИ Кировского РОВД Виталия Котова, актуальным вопросом по-прежнему остается обеспечение безопасности детей-пассажиров, находящихся в машине с родителями или родственниками.

Госавтоинспекция напоминает: детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Во избежание аварий водители не должны совершать рискованных действий за рулем, превышать установленную скорость движения – в общем, проявлять абсолютную дисциплинированность на дороге.

Юные пешеходы в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге. Увлечённые своими мыслями, дети часто не замечают приближающийся автомобиль.

Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Умение человека за рулем предвидеть различные ситуации и готовность действовать четко, уверенно и безопасно – один из главных факторов, способствующий снижению детской аварийности. Ведь ребенок еще не дорос до понимания, уважения и соблюдения жестких законов транспортного мира. Родителям крайне трудно внушить детям предельную осторожность и наблюдательность. Никогда не забывайте о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом, а ребенок в силу своего возраста может являться дилетантом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. Даже когда ничто не мешает обзору, дети часто не замечают опасность, водителям необходимо обращать на себя внимания звуковым сигналом. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

Чтобы не стать участниками ДТП, ребятам следует помнить следующие правила: